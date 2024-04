A kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola kórusai évfordulókat ünnepeltek április 6-án a Művészetek Házában. A Csengettyű Gyermekkórus ötvenötödik, a Leánykar harmincötödik és az Ifjúsági Vegyeskar tizedik születésnapját.

A Csengettyűt Homolya Éva alapította 1969-ben. Azóta a kórusok vezetését lánya, Kekeňák Szilvia és Ferencei Andrea vették át. Az énekkarok az utóbbi években jártak már Belgiumban, Hollandiában, Olaszországban, Franciaországban és Németországban is.

Tavalyelőtt Érsekújvárban, a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos fesztiválján a XVIII. Csengő Énekszón a Leánykar, az Ifjúsági Vegyeskar és a Csengettyű Gyermekkórus is aranysávos minősítést kapott, emellett a Csengettyű a zsűrik dicséretét is elnyerte.

Továbbá mindhárom kórus különdíjban is részesült. A szintén 2022-ben megrendezett budapesti Kodály Zoltán IX. Magyar Kórusversenyről is arany helyezéssel távozott a Csengettyű. Tavaly novemberben, a svédországi Norrköpingben tartották az 5. Európai Kórusjátékokat és Nemzetek Nagydíját (5th European Choir Games & Grand Prix of Nations 2023), ahonnan ezüstéremmel tértek haza a Márais fiatalok.

A jubiláló kórusok közel három órás műsorral készültek a szülőknek, rokonoknak, a régi diákoknak, a nem-tagoknak és az érdeklődőknek.

Az estét az Ifjúsági Vegyeskar nyitotta Kodály Zoltán János köszöntő című művével. Ezután színpadra lépett a Kicsinyek Kórusa válogatott népdalokkal, akiknek fegyelmezett műsora és csilingelő hangja büszkeséggel töltötte el a szülőket.

Vendégkórusként fellépett a kassai Csermely kórus, melynek vezetői Havasi József és Velkey Mária.

A Nosztalgia Kórus műsorában a jelenlegi diákok családtagjai, rokonai, az iskola jelenlegi tanárai énekeltek, akik akkor voltak alapiskolások, amikor a Csengettyű megalakult.

A Leánykar fellépése után a fiúk a legapróbb gyerekekkel együtt felmentek a színpadra. A meglepetés dallal közel 600 vendég szemébe könnyeket csaltak. Közösen, az összes jelenlegi énekkar elénekelte Michael Jackson – Lionel Richie: We Are The World (feldolg.: Roger Emerson) című dalát, amiben közreműködött Gablyasz Péter zongorán és André Péter dobon. A koreográfia, a kicsik és a harmóniák összessége lenyűgözte a nézőközönséget.

A Csengettyű Gyermekkórus produkciója után Képes Lóránt állt színpadra, aki Illyés Gyula Bartók című versét szavalta el.

Az iskola igazgatónője, Csurkó Éva is beszédet mondott, amiben kifejezte háláját a karnagyok felé, valamint elmondta, hogy mennyire büszke a Márai diákjaira, hiszen mindig színvonalas teljesítményt igyekeznek nyújtani.

Az Ifjúsági Vegyeskartól hallhatták Daróci Bárdos Tamás Bükkvidéki lippentősét, melybe a kórustagok néptáncot is csempésztek. J. Christopher Tin: Baba Yetu című műve előtt a vegyeskar egy óriási vihart imitált a kezükkel és a lábukkal. Ez a dal szuahéli nyelven a Miatyánk. Erős érzéseket váltott ki mindenkiből az imitált vihar, majd a béke és a hit harmóniájában ez a vallási ének.

Végül az összes jelenlegi és régi énekkaros Homolya Éva vezetésével elénekelte Orazio Vecchi Néked zeng és Karai József Áradj, zene! című műveit. A közönség közel öt percig állva tapsolt.

A Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának küldöttei, Szalay Szilvia és Kazán József díszoklevelet adták át Homolya Évának, Kekeňák Szilviának és Ferencei Andreának az énekkarokban végzett áldozatos munkájukért.

Az estét az óriási születésnapi torta elfújásával és elfogyasztásával, valamint az ünnepi fogadással zárták.

(Chovan Lilla)