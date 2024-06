A Felsővámosi Önkéntes Tűzoltó Szervezet 100. jubileumát szoboravatással, egy tűzoltókocsi-átadással, valamint annak felszentelésével ünnepelte.

A szervezet vezetőségi tagjai és a fúvószenekar várták a vendégeket a verőfényes szombat délutánon. A meghívottak a falu lakosaival együtt ünnepi szentmisén adtak hálát e jeles jubileumon. Mede Károly atya arra biztatta a tűzoltókat, hogy legyenek hűek Szent Flóriánhoz, és ha tehetik, gyakrabban kérjék imával, szentmisével az ő közbenjárását.

A szentmise után a tűzoltók a hívekkel együtt díszmenetben átvonultak Szent Flórián szobrához, ahol Családi Abigél tűzoltó verssel köszöntötte az egybegyűlteket. Utána a szoboradományozó, Bugár Ildikó elnök mondott ünnepi beszédet.

A 100. évfordulóját ünneplő szervezet nagy jelentőséggel bír az egész közösség számára. Tagjai kezdettől fogva Szent Flórián szelleméhez méltó lelkesedéssel és önfeláldozóan végezték feladataikat. A Szent Flóriánról való megemlékezés minden évben a falu jelentős eseményei közé tartozik.

A községben 1924-ben alakult meg az önkéntes tűzoltószervezet. A kezdetleges felszereléshez kézi fecskendők, ún. „csuri” szikracsapok, létrák, csáklyák, fejszék tartoztak. A tűzoltószertár a községháza udvarán vasárnaponként találkozóhelye volt az akkori tűzoltószervezet tagjainak, majd azt később áthelyezték idősb Zalka István udvarába, és az egészen 2004-es lebontásáig szolgálta a tűzoltókat. Az említett tűzoltó-felszereléssel több alkalommal is dolgoztak, így 1922-ben, amikor a tűz egy náddal fedett házról terjedt át a szomszédos házakra. Emlékezetes tűzeset volt 1963. június 5-én, amely tizenkét családnak okozott nagy veszteséget.

Az ünnepségen az elnök asszony név szerint megemlékezett az elhunyt tűzoltóparancsnokokról és elnökökről. Kiemelten beszélt az elmúlt években a község területén nemcsak a tűzeseteknél, hanem a szélsőséges időjárás okozta árvizeknél és belvizeknél nyújtott segítségről. Emlékezetes maradt a 2006-os nagy árhullám, amikor egyik oldalról a Kis-Duna, a másik oldalról a Tőkési-ág öntötte el az utakat, szántóföldeket. Ugyanez történt 2008-ban, amikor a hosszantartó esőzések következtében a belvíz okozott nagy károkat.

Az elmúlt tíz évben a szervezet nagy fejlődésen ment keresztül. 2014-ben, megalakulásának 90. évfordulóján a Bősi Önkéntes Tűzoltó Testület megajándékozta a szervezetet egy zászlóval. 2016-ban egy új Iveco Daily tűzoltóautóval és egy árvízvédelmi utánfutóval gazdagodott a géppark. A tűzoltók műszaki felszerelése az újonnan átadott községháza épületében kapott helyet. Az éves állami támogatásnak köszönhetően a felszerelés folyamatosan bővül, így egy 12 tagú teljes felszereltségű bevetési egységgel rendelkeznek. Az egység tagjai a község fejlesztésében is részt vesznek, valamint a környező falvakban is segítséget nyújtanak a tűzeseteknél, vízszivattyúzásnál, kidőlt fák eltávolításánál. Az Iveco Daily Tűzoltóversenyen már hat alkalommal első helyen végeztek.

Szorosan együttműködnek a község tömegszervezeteivel és az önkormányzattal. A hetenként megtartott taktikai gyakorlatokon kívül színdarabokat tanultak be, majálisokat és más szórakozási programokat szerveztek. A rendezvényekre és a nyári őrségre meghívják a beosztott tűzoltók fúvósait is. Az elnök asszony köszönetet mondott az önkormányzatnak a segítségért, valamint a szervezet minden tagjának az elvégzett munkáért. A sikeres munkához jó erőt és egészséget, a községnek további tűz- és katasztrófamentes éveket kívánt.

Kovács Béla tábornok, a Járási Önkéntes Tűzoltó Szervezet parancsnoka a szobornál kifejezte háláját a tűzoltók jelentőségteljes munkájáért, amelyet helyi valamint járási szinten is végeznek.

A Szent Flórián-szobor megáldása után megkoszorúzták a szobrot, majd átadásra kerültek a kitüntetések. Az ünnep a kultúrház mellett folytatódott.

Az ünnepségsorozat következő programpontja a tűzoltókocsi megáldása és Almási Ernő polgármester úr köszönőbeszéde volt.

„A mai tűzoltók szerepe megegyezik Szent Flórián bátorságával és tetteivel, hiszen ők is olyan helyekre vonulnak ki, ahova más nem akar, nem kívánkozik. A tűzoltók azok a személyek, akik életüket másokért kockáztatva önzetlenül segítenek a bajban és nehézségekben. Hit, kitartás, erő, jellem, szolidaritás, összefogás és önzetlenség. Büszke vagyok a felsővámosi önkéntes tűzoltókra. Szeretném megköszönni azt a sok segítséget és a remek együttműködést, ami a szervezet és az önkormányzat között van, remélem, még nagyon sokáig így is marad. Június 8-a emlékezetes nap marad falunk számára. Gazdagabbak lettünk. Immár Szent Flórián megszentelt kültéri szobra őrzi és védi a falunkat és az előtte áthaladókat, s ha arra járunk, kérjük bátran közbenjárását. Nagy örömömre szolgál bejelenteni, hogy Felsővámos tűzoltószekere hosszú idő után hazatért. A településünk egyik ékköve lett. Ritka szekérről van szó, tudomásom szerint a járásban ebből a típusból csak pár darab van, s abból az egyik a miénk. Hogy az utókornak sokáig megőrizhessük, a helyi önkormányzat készíttetett egy gyönyörű pergolát, hogy védje a szekeret és díszítse a falunkat. Az igazán nagy munka azonban a szekér felújítása volt, hála a sok segíteni akaró lakosnak és képviselőnek. Nagy tisztelet és köszönet jár érte nekik. Nélkülük nem, illetve nehezen valósulhatott volna meg, hiszen anyagi és munkatámogatásukkal járultak hozzá a szekér felújításához. Köszönjük!” – fejezte be beszédét a polgármester.

A kultúrházban a vendéglátók vacsorával várták a vendégeket. Bugár Ildikó elnök elmondta, hogy a Szent Flórián-szobor adományozása már rég tervben volt. Az azóta megboldogult férjével álmodták meg, hogy ezzel a szoborral emléket állítanak a bajtársaknak, többek között Ildikó nagyapjának Bugár Gézának, aki alapítója és parancsnoka volt a szervezetnek, valamint édesapjának, Tánczos Józsefnek, aki húsz évig volt a szervezet elnöke. Halála után Ildikó örökölte a pozíciót, bizalmat szavaztak neki a tűzoltó-testület tagjai. Azóta rendületlenül, erős kézzel irányítja a lánglovagokat nemcsak Felsővámoson, hanem járási szinten is. Gratuláltak a jubiláló közösségnek többek között Varga Imre Róbert Bogyoszló község polgármestere és küldöttsége, valamint a nyárasdiak, akik emlékszalagot kötöttek fel a zászlóra. A meghívást elfogadták a kürti, a bősi, a vásárúti, az alistáli, a nádszegi, önkéntes tűzoltók és más szervezetek vezetői is.

Kívánjuk, hogy még sok-sok évig hűséggel kitartsanak a világ egyik legcsodálatosabb hivatásában. Isten éltesse a 100 éves felsővámosi tűzoltó szervezetet.

Mészáros Angelika/Felvidék.ma