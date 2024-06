Péntek esténként európai filmklasszikusokkal, szombaton pedig az elmúlt évtizedek zenés sikerfilmjeivel várja nézőit a Duna. A sorozatot június 29-én a többszörös Oscar-díjas amerikai filmmusical, az Audrey Hepburn főszereplésével készült My Fair Lady nyitja.

My Fair Lady – június 29., szombat 19:40

A klasszikus musical lenyűgöző zenével és bájos szereplőkkel varázsolja el a nézőket generációk óta. Eliza Doolittle (Audrey Hepburn) és Higgins professzor (Rex Harrison) elbővülő párosa, kapcsolatuk kibontakozása egyszerre okoz megható és humoros pillanatokat. A filmet az Oscar-díjas, magyar származású amerikai filmrendező, George Cukor rendezte, aki világhírű alkotásában mesterien ötvözte a zenét, a táncot és a drámát. Az olyan ikonikus dalok, mint az „I Could Have Danced All Night” és a „Wouldn’t It Be Loverly” örökre beírták magukat a zenés filmek legismertebb dalai közé. A látványos jelmezek és díszletek visszarepítenek az 1910-es évek Londonjába, minden korosztályt elvarázsolva.

Ünnep Acapulcóban – július 6., szombat 19:45

Az Elvis Presley főszereplésével készült zenés film a napsütötte Mexikó tengerpartjára repíti el a nézőket. A történetben a rock and roll királya egy volt légtornászt alakít: Mike Windgren egy tragikus baleset következtében rettegni kezd a magasságtól, ezért fel kell adnia karrierjét. Egy luxusjachtra szegődik matróznak, majd egy félreértés folytán ő is partra száll Acapulcóban, ahol hamar megtalálja a helyét egy helyi luxusszállodában. A film slágerré vált, fülbemászó betétdalai Elvis egyedülálló tehetségét és karizmáját őrzik. A női főszereplőt, Marguerita Dauphint a Golden Globe-díjas svájci színésznő, Ursula Andress alakítja.

Az operaház fantomja – július 13., szombat 20:55

Romantikus, de sötét kalandra hív a világhírű musical lenyűgöző filmadaptációja. Andrew Lloyd Webber ikonikus zenés darabja 2004-ben kelt életre látványos filmben Gerard Butlerrel és Emmy Rossummal a főszerepben. A történet a párizsi operaház titokzatos fantomjáról szól, aki megszállottan szereti Christine-t, az ifjú énekesnőt. A film zenéje magával ragadó, az olyan dalokat, mint a „Music of the Night” és a „All I Ask of You” még azok is jól ismerik, akik csak ritkán néznek zenés filmeket. Joel Schumacher (Mindörökké Batman, A 23-as szám, Túszjátszma) rendezése látványos és lélegzetelállító képekkel kápráztat el. A kosztümök és a díszletek részletgazdagsága visszarepít a 19. századi Párizs varázslatos világába.

