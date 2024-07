Július második szombatján újra veterán járművek lepték el Ipolyság történelmi belvárosát. A városháza előtti térre több mint száz veterán autó és motorkerékpár érkezett a Veterán Klub Ipolyság által immár hetedik alkalommal megszervezett nemzetközi találkozóra.

Július 13-án délelőtt az érdeklődők mások mellett a szocialista blokk egykori járműveit, valamint a nyugat-európai járgányokat csodálhattak meg. Nem hiányozhattak a két világháború közti oldtimerek sem.

Kultikus filmek autóival is találkozhattak a főtéren. A francia Csendőr sorozat autója mellett a Vissza a jövőbe trilógia ismert DeLorean kocsija is jelen volt a találkozón. A klasszikus amerikai gengszterfilmekbe illő járgányok is képviseltették magukat. Idén újdonságként régi Ikarusz autóbuszok is megjelentek, melyekkel városnézésre indulhattak az érdeklődők.

Mint a délelőtti megnyitón elmondták: a veterán járművek tulajdonosai értékmentést végeznek, a letűnt korok legendás járműveit mentik meg az utókor számára.

A találkozó gyülekezője és a veterén járművek felvonulásának kiindulópontja idén is az Ipoly menti város főtere volt. Majd Bernecebarátin, Vámosmikolán és Letkésen át az Ipolyon átkelve Szalka – Ipolypásztó – Százd útvonalon ment végig a nem mindennapi menet. Délután kis megvendégeléssel és kiértékeléssel ért véget az esemény.

A szerző felvételei.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)