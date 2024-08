Augusztus 29. és 31. között rendezik meg másodjára azt a nagyszabású nemzetközi operettfesztivált Komáromban, amellyel a világhírű zeneszerző, Lehár Ferenc előtt tisztelegnek.

Augusztus utolsó hétvégéjén workshopok és kiállítások mellett az operett műfaját népszerűsítő gálákkal és színházi előadásokkal is készülnek a szervezők, akik ma sajtótájékoztató keretén belül számoltak be a háromnapos rendezvényről.

A 2012-ben alapított Lehár Ferenc Polgári Társulás Klemen Terézia vezetésével szervezi meg immáron második alkalommal a fesztivált, mely idén az Európai Unió társfinanszírozásával az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alap, a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a KultMinor és Komárom Városa támogatásával valósul meg.

Komárom polgármestere, Keszegh Béla a sajtótájékoztatón elmondta, a zeneszerző nevét viselő társulás célja az egyik legismertebb magyar zeneszerző, Lehár Ferenc szellemi örökségének megőrzése, ápolása, szellemiségének terjesztése, amelyet a város lehetőségeihez mérten szívesen támogat.

Külön megköszönte a társulás elnökének, hogy immáron bő egy évtizede élteti a Lehár-hagyományt és rendszeresen szervez az életműhöz kapcsolódó eseményeket – a Lehár Bált, a tavaszi Lehár Napot, a Lehár Nyár rendezvénysorozatot –, valamint minden évben megemlékezéssel, koszorúzással és ingyenes térzenei koncerttel tisztelegnek a zeneszerző előtt Lehár Ferenc születésnapján, április 30-án.

Mint mondta, Lehár saját maga bevallása szerint is mindig „komáromi gyerek” maradt, akire a város a mai napig büszke.

A Lehár Ferenc Polgári Társulás 2023-ban hagyományteremtő szándékkal hozta létre a nemzetközi operettfesztivált, melyen amellett, hogy megidézik az operettek fénykorát, olyan ismert kortársak, mint például Kálmán Imre művei is felcsendülnek, illetve számos program, kísérőrendezvény valósul meg a fesztivál kapcsán.

A nemzetközi operettfesztivál fővédnöke a tavalyi évhez hasonlóan Szinetár Miklós Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas színházi és filmrendező lesz, aki maga is tart majd előadást a Tiszti pavilonban augusztus 30-án, elmélyedve a zenés színház történetében. Őt megelőzően 14,30-tól Demčík Norbert beszélget a komáromi Stubendek Katalin színművésszel, aki a Pécsi Nemzeti Színház primadonnájaként épp Lehár Víg özvegyét alakítva nyerte el a közönségdíjat.

A rendezvény idején számos program várja az érdeklődőket (a mellékelt program szerint több helyszínen Észak-és Dél-Komáromban), ám Klemen Terézia felhívta a figyelmet további kísérőrendezvényekre, amelyek nem szerepelnek a plakátokon. Ilyen a már említett beszélgetés Stubendek Katalin művésznővel, a Jókai Mór Városi Könyvtárban megrendezett Lisztománia című kiállítás, amelynek karikatúráit Lehár kedvenc zeneszerzője, példaképe, Liszt Ferenc ihletett. Augusztus 29-én nyílik a Tiszti pavilon udvarán az a kiállítás, melyen Lehár Ferenc műveit hirdető plakátkülönlegességeket állítanak ki a világ minden tájáról.

„Komárom a világ zenei palettájára Lehár által került fel” – húzta alá Klemen Terézia a színes programok ismertetése kapcsán.

A háromnapos fesztivál során a városba látogató érdeklődők megismerkedhetnek a modern színpadokon meg-megújuló, reneszánszát élő operett műfajával, jellegzetes karaktereivel. Kiállítások, kerekasztal-beszélgetések és filmvetítések mentén képet kaphatnak a zenés színházról, az egymásba fonódó műfajokról, sőt a szervezők arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a nagyközönség felpróbálhassa a hagyományos primadonna- és bonviván-kosztümöket – ígérik a szervezők.

A hétvégén minden este felcsendülnek majd a 20. század legismertebb operettszerzőinek alkotásai olyan művészek tolmácsolásában, akiket a közönség a Magyar Zenés Színházból és a Budapesti Operettszínházból már jól ismerhet, de a nézők egy új előadás születésébe is betekintést nyerhetnek.

A második nap nagyszabású operettgálája a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar közreműködésével valósul meg a Tiszti pavilon kültéri színpadán. Az előadások ingyenesek, de a szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a kihelyezett becsületkasszában lehetőség nyílik támogatni a rendezvényt.

A szervezők gondot fordítottak arra is, hogy a népszerű színészek mellett teret kapjanak a fiatal generáció tagjai is, illetve a műsorban olyan produkciók is helyet kapnak, amelyek kifejezetten a gyerekeket célozzák meg.

Egyebek mellett Lehár Ferenc gazdag életműve előtt a Tátra Moziban filmvetítéssel is tisztelegnek a szervezők, de megidézik a kort is: a Magyar Veterán Autósok Szövetsége jóvoltából a 20. század autócsodái járják majd a komáromi utcákat, az előadásokra is ők szállítják a primadonnákat és bonvivánokat.

