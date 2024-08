Méltóságteljes volt az államalapító, Szent István király szobrának leleplezése és ünnepsége Érsekújvárban 2024. augusztus 19-én. A szobor felavatásával az érsekújvári magyarság egy álma vált valóra.

Lukács János szepsi művész alkotása büszkén hirdeti, népe ezer év után is él a szülőföldjén, emlékeztet: van mire büszkének lenni, van miért megmaradni magyarnak. Az összefogás jelképe is a szobor, hiszen a szobor összköltsége 9360 euró volt, amihez 2630 euróval járult hozzá a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapon keresztül. A fennmaradó összeget adományokból fedezték. Így augusztus 19-e Érsekújvárban az ünnepen kívül a köszöneté is volt. Bízzunk benne, hogy Szent István örökségét így is tovább tudják adni a csemadokosok, hiszen a hetvenöt évvel ezelőtt megalakult szervezet helyi alapszervezete képes volt összefogni az érsekújváriakat.

A szoboravatóról készült képriporttal próbáljuk meg visszaadni a rendezvény hangulatát.

Neszméri Tünde felvételei

(Neszméri Tünde/Felvidék.ma)