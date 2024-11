Virágcsokor vagy virgács – mit tehetünk a nyelvtörvény tervezett módosítása ügyében?

„Mire tud garancia lenni egy kormányközi egyeztetés? Ha ilyen jók ezek a kapcsolatok, akkor – kérdezhetné valaki – miért kerül elő egyáltalán ilyen javaslat?” – teszi fel a jogos kérdést Tárnok. Hozzátéve:

a kiváló kormányközi kapcsolatok mellett vagy ellenére minden további nélkül létezik és hatályban van az állampolgársági törvény is…

Mondhatni hab a tortán, hogy a nyelvtörvény már a jelenlegi formájában is és emberi és kisebbségi jogi szempontok alapján is kifogásolható módon szűkíti a kisebbségi nyelvhasználatot – vagyis már az is problémás volna, ha ezen nem javítanának, enyhítenének. És ami a nagyon is konkrét gyakorlatot illeti, arra Tárnok Balázs a következőképpen mutatott rá tűpontosan:

„Amikor majd a gyakorlatban elkezdik alkalmazni, akkor a hivatalok és a bíróságok nem elsődlegesen azt fogják figyelembe venni, hogy 2024-ben mit mondott Peter Žiga, milyen politikai vélemények születtek ezzel kapcsolatban, hanem mit mond a normaszöveg”.

Mi a teendő?

Résen kell lenni és figyelni a módosítási folyamat minden egyes elemét. Ebbe beleszólást kell kapjon a felvidéki magyarság politikai érdekképviselete, vagyis a Magyar Szövetség. „Ha valóban fontos a szlovák fél számára a jó szlovák–magyar kapcsolat, és valóban azt szeretnénk elérni, hogy a későbbiekben ez ne érintse, ne korlátozza a szlovákiai magyarok nyelvhasználatát, akkor be kell vonják a szlovákiai magyar jogvédőket és a szlovákiai magyar politikusokat, hogy ők is figyelemmel tudják követni ezt a folyamatot”.

Ez az eddigiek alapján nem így működik. Sem a kisebbségi kormánybiztost nem vonták be a folyamatba – mondván, ez a kulturális tárca hatásköre – sem a magyar érdekképviseletet.

szd/Felvidék.ma