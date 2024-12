Cseke László, a reakciós lemezlovas

Mindig szerettem volna elolvasni Ekecs Géza A mikrofonnál és a lemezjátszónál Cseke László című könyvét, de az 1996-ban kiadott kötet valahogy elkerült. Minap viszont a könyvtárban járva beleütköztem, s nem haboztam és kikölcsönöztem a könyvet.

Cseke László neve fogalom volt fiatalkoromban, a bizalmatlan közegben soha, csak szoros baráti társaságban lehetett műsoráról beszélni, pedig több százezer fiatal kapcsolta be naponta a Szabad Európa Rádiót. Családunkban nagyapám a Gallicus rovatát, a Reflectort, valamint Bálint gazda műsorát hallgatta nagy lelkesen, míg engem – ha rádióhoz jutottam – a könnyűzenei Teenager Party, valamint a Délutáni randevú bilincselt le.

A hatalom igen rosszul viselte a műsor népszerűségét, s a maga diktatórikus eszközeivel próbálta aláásni. Először agyonhallgatták, majd akcióba lendültek. Az 1966-ban forgatott Teenager Party című film érzékletesen mutatja be, mi módon szeretné a fasiszta ellenforradalmár csürhe behálózni a tisztalelkű magyar fiatalokat. Ellensúlyozásként beindították Komjáthy György tánczenei műsorait, de látniuk kellett, hogy a két műsorvezető nincs azonos súlycsoportban.

A könyv ebbe a világba vezet vissza. Bepillanthatunk a Szabad Európa Rádió mindennapjaiba Párizsban és Münchenben. Látjuk lelki szemeink előtt, hogy az egyik élelmes kollégájuk magyar Glóbus-konzervet és téliszalámit árusít a SZER épületében.

Cseke nagyvonalúságára vall, hogyan szerez hősünk a magyar pártideológusnak, Aczél Györgynek autogramot az isteni Lollótól, azaz Gina Lollobrigidától. A rendszerváltás előtt már haza is térhetett, azután már a rádióban is felléphetett, s egy másik rádióban saját műsort is kapott.

A könyv külön fejezetet szentel a leveleknek, melyek százával érkeztek minden nap a szerkesztőségbe. Mivel a Magyar Posta is résen volt, így az írás jobban elért céljához, ha Jugoszláviában vagy az NDK-ban adták fel. A levelek egyben igazi korrajzok. A fiatalok beszámolnak mindennapjaikról, örömeikről, bánataikról, a kiábrándultságukról, a megaláztatásukról, s a számos rendőri túlkapásról.Természetesen szerelmi történetek is megjelennek a levelekben. A tollat ragadók nem feledkeznek el arról sem, hogy egy pesti viccel kedveskedjenek a népszerű műsorvezetőnek. Egyébként disszidensek nyugaton is hallgatták az adót.

A leveleket – érthető okokból – ritkán írták alá, viszont a jeligék kiválasztásában igencsak kreatívok voltak íróik. Fülig Gimi, Szégyen a futás, de Isten verje meg azt, aki kerget, A Tosca el van vetve, Ványa a kolhoz réme, Helyem sernyó, hogy kis ízelítőt adjak a legjobbakból. Még egy jeligére világosan emlékszem a 60-as évekből: Az őszbecsavarodott csősz becsavarodott jeligét nem találtam a válogatásban, így ezúton teszem közkinccsé.

Csermák Zoltán/Felvidék.ma