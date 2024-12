Nagyszombat megye 2024-ben több mint 6 millió eurót különített el a szociális szolgáltatások bővítésére

Nagyszombat megye már régóta nagy gondot fordít a szociális szolgáltatások kiépítésére, bővítésére és korszerűsítésére. Az év végéhez közeledve sajtóközleményben összegezte a megyei önkormányzat a 2024-ben megvalósult és elkezdett beruházásokat.

2024-ben Medve községben két új támogatott lakhatási intézmény építését kezdte meg, Szakolcán bővítette a Zöld Ház szociális szolgáltató létesítmény kapacitását, és befejezte egy korszerű szakosított létesítmény építését Morvaszentjános község közelében. A megye erre közel 6,3 millió eurót különített el, európai források felhasználásával is – tájékoztatotta lapunkat a megye sajtóosztálya.

„Azon dolgozunk, hogy a megye lakossága számára magas színvonalú és biztonságos létesítményt biztosítsunk, ahol szakszerű szociális ellátásban részesülhetnek. Tisztában vagyunk azzal is, hogy a lakosság igényli ezeket a létesítményeket, ezért folyamatosan beruházunk újak építésébe és a meglévők korszerűsítésébe. A nagy létszámú szociális ellátási formákról a közösségi alapú ellátási formákra való áttérés részeként idén nyáron két támogatott lakóhely építését kezdtük meg Medvén. Ezenkívül befejeztük egy speciális intézmény építését Morvaszentjános falu közelében, valamint öt új családi ház építését Ekecsen, Apácaszakállason és Nyárasdon, ahol 60 kedvezményezett már elfoglalhatta második otthonát. Szakolcán is megkezdtük a Zöld Ház bővítését” – számolt be Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke, hozzátéve, ha elkészül, az ügyfelek részére kialakított szobák mellett lesz egy rendelő, egy elkülönítő szoba, személyzeti és közös helyiségek is. Az építkezés várhatóan 2025 végén kerülhet átadásra.

A Morvaszentjános falu közelében lévő korszerű szakintézmény építését a megye 2023-ban kezdte el. Mivel az építési munkálatok már befejeződtek, jelenleg az épületbelsőt alakítják. A projekt keretében a régió a „nem eladni, fejleszteni” elvét követte, és az egykori iskola használaton kívüli épületét felújította, ahol modern, technikai felszereltséggel és akadálymentesített hozzáféréssel ellátott szálláshelyek és terápiás helyiségek kapnak majd helyet. A helyszínen utakat is kiépítettek, valamint pihenő- és sportzónákkal ellátott területeket hoztak létre. Az új létesítmény elrendezése és szolgáltatásai megfelelnek majd a jelenlegi modern követelményeknek – foglalták össze.

A Sopornya-Kövecses Szociális Szolgáltató Gyermek- és Felnőttotthonban egy teljesen új épületet is emeltek és egy másikat felújítanak. Az új épületben a kliensek számára modern szobákat, orvosi rendelőt, konyhát és étkezőt biztosítanak. Az épület, amely egy korábbi adminisztratív épület átalakításával újul meg, olyan szociális szolgáltatásokat nyújt majd, amelyek célja az ügyfelek minél nagyobb önállóságának elősegítése és felkészítése a mindennapi életben való sikeres érvényesülésre.

„A megye egy szociális és egészségügyi intézmény építését is tervezi, egész éves, bentlakásos szolgáltatási formával. Ez a szakosított létesítmény Szomolánka községben épül meg. Emellett Pöstyén városában is elkezdjük egy szociális és egészségügyi létesítmény építését” – tette hozzá Blažena Flamíková, a Nagyszombat Megyei Hivatal szociális osztályának igazgatója, kiemelve, hogy ez a létesítmény is egész éves bentlakásos szolgáltatást nyújt majd.

A megye a gyermekek és felnőttek számára fenntartott szociális intézményeket is bővíteni fogja Nyitrapásztón. Galgócon az egykori Üzleti Akadémia átépítésével új helyiségeket hoznak létre szintén bentlakásos szociális intézmény részére. A megye emellett egy speciális járóbeteg-ellátó intézmény és egy kis befogadóképességű, támogatott lakhatást biztosító intézmény építését tervezi Dócs községben. Galántán autista spektrumzavarral küzdő gyermekek számára kialakított speciális intézmény és támogatott lakhatást biztosító lakóházak épülhetnek az egykori iskolaépületek átalakításával. Ezenkívül itt egy szociális vállalkozás is épül. Nagyszombatban és Jókő községben is épül a tervek szerint egy új speciális létesítmény autizmus spektrumzavarral élők számára – tájékoztatott a Nagyszombat Megyei Hivatal sajtóosztálya.

SZE/Felvidék.ma/TSK