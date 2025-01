Dicsőítő Felvidék – keresztény zenei est a CRUX zenekarral Szőgyénben

A Felvidék-szerte ismert dicsőítéssorozat évnyitó koncertjére került sor a szőgyéni kultúrház színháztermében, melyet a CRUX zenekar így vezetett fel közösségi oldalán:

„Szeretettel hívunk benneteket január 18-án, szombaton este a szőgyéni kultúrház színháztermébe, hogy közösen, Isten jelenlétében kezdjük az új esztendőt, köszönetet mondva az elmúlt év áldásaiért és kérve kegyelmét, vezetését az új év minden napjára. Itt az idő, hogy elcsendesedjünk, és együtt, közösségben adjuk át Neki a szívünket, hitet és reménységet merítve az Ő jelenlétéből. Tarts velünk, és éljük meg együtt a hálaadás örömét!”

Az esemény mottója a Zsoltár 62,9 verse volt: „Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk!”. A zenekar a„Bizalom” szót írta az esemény plakátjára.

Az újévi dicsőítő esten a szőgyéni kultúrház színháztermébe a helyiek mellé érkeztek a régió közelebbi és távolabbi településeiről is.

A megnyitóban Puss Sándor SJ atya köszöntötte az egyházfai székhelyű zenekart, és szólt érdemeikről, arról az elszántságról és küldetésről,amellyel Felvidék-szerte dicsőítésre hívják a közösségeket. A zenekar 2007 óta hosszú utat járt be a jelenlegi felállásban folytatott misszióig.

Az est folyamán Farkas Zsolt atya, Szőgyén, Bény és Kéty plébánosa, a Jópásztor Alapítvány elnöke is szólt az egybegyűltekhez,

kiemelve azt a bizalmat, amelyet Istentől kapunk, s amelyet embertársaink felé kisugározva továbbadhatunk.

Zsolt atya elimádkozta a 2025-ös jubileumi év imáját, és imát mondott a világbékéért, az emberek közti megértésért és a nemzetek megbékélésért.

A héttagú CRUX zenekar tagjai közül a szőgyéni esten hárman voltak jelen, Gábriel Denisza énekesnő, akit Sikula Gábor elektronikus gitáron és Gábriel Pál akusztikus gitáron kísért. A technikát Krommer János és társai biztosították, akik évek óta követik a zenekart és missziós küldetésnek tekintik a szolgálatot.

A CRUX zenekar tervei közt szerepel, hogy az idei évben is havonta tart ökomenikus dicsőítő fellépéseket a Felvidéken. „Sok visszajelzést kapunk erre vonatkozóan, amiből látjuk azt, hogy nagy szükség van ilyen jellegű rendezvényekre.

Arról szeretnénk tanúságot tenni dalainkban, hogy számunkra mit jelent az Istennel való kapcsolat, amikor gyakran a saját, emberi érzéseinket, küzdelmeinket fogalmazzuk meg.

Ezeket az érzéseket mindannyian átéljük, azok is, akik vallásosak, és azok is, akik még keresik Istent” – olvasható a zenekar honlapján, melyből megtudtuk az is, hogy a Dicsőítő Felvidék mozgalom gyakorta szólít meg más keresztény zenekarokat is. Így együttműködve a helyi keresztény közösségekkel és szervezetekkel rendezi a dicsőítő alkalmakat, amelyek összekötik a felekezeteket és a generációkat, s új lendületet adnak a fiataloknak. Missziójukat abban a hitben végzik, hogy a közös dicsőítés lehet az egyik útja a felvidéki keresztény közösségek építésének.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma