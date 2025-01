Dicsőítő szentségimádás az alistáli római katolikus templomban

Január 18-án, szombaton az Alistáli Szent Márton Polgári Társulás és az Alistáli Plébánia szervezésében ifjúsági dicsőítő szentségimádásra került sor, mely a Kaptár Band Junior együttes zenés közreműködésével valósult meg az alistáli római katolikus templomban.

Az esemény szentmisével vette kezdetét, melynek a főcelebránsa Mons. Szakál László János alistáli esperesplébános volt, akinek oltárnál Olgyay Csaba dunaszerdahelyi állandó diakónus segédkezett. A szentmise saját szándékra lett bemutatva a Mindenhatónak.

Az aznapi olvasmány kapcsán – melyben Szent Pál apostol keményen kritizálta a korinthusi egyházat – a szentbeszédében az esperes atya többek között hangsúlyozta, hogy a hívőknek fontos lenne ismernie az Egyház történelmét is. Úgy, hogy a szenteket is keressék meg közben, mégpedig minden korszakban. Hiszen a kereszténység kétezeréves történelmében temérdek nagy szent élt, akik testvéri módon bántak az embertársaikkal és végezték a tevékenységüket. Ha kellett, többen közülük olykor még a pápákat, vagy akkori egyházi vezetőket is kritizálták, főképp akkor, amikor azok letértek az evangéliumi útról.

Az atya kiemelte,

hogy a különleges lelki adományokkal rendelkező személyeknek sem szabadna mások fölé emelkedni, mivel az embernek mindig közösségben kell gondolkodnia.

A szentmise végeztével dicsőítő szentségimádásra került sor. A Kaptár Band Junior együttes jóvoltából olyan szerzemények csendültek fel, mint az Amim van, hozom Eléd…; Atyám két kezedben…; Látom az élő Jézust…;vagy az Eléd lépek, jó Uram…kezdetű keresztény ifjúsági dal.

Az esemény a helyi Martineum közösségi ház új termében agapéval és egy jó hangulatú beszélgetéssel zárult.

Molnár Anna, a Kaptár Band Junior billentyűse a szentségimádás végeztével portálunknak megjegyezte, hogy a zenekar 2020-ban alakult. A formáció felállása fellépésenként változik de tíz állandó tagból tevődik össze a teljes együttes.

A fellépések szezonálisan valósulnak meg, a legtöbb zenés dicsőítésre leginkább a nagyböjti, valamint az adventi időszakban kerül sor.

A megalakulásuk óta Felvidék-szerte több településre is kaptak már meghívást. A legtöbbször a Csallóközben, főképp Komárom és Dunaszerdahely környékén léptek fel. Az együttes tagjai egyetemisták. Az alistáli dicsőítő szentségimádás volt az első zenés fellépésük a 2025-ös esztendőben. A nyár viszont sűrűbb lesz, ugyanis többek között a gombaszögi nyári táborban is fellépnek.

Az esemény főszervezője, az Alistáli Szent Márton Polgári Társuláselnöke, Bartalos Erzsébet a Felvidék.má-nak kiemelte: a társulást 2013-ban hozták létre, de az igazán nagy lendület Mons. Szakál László János esperesplébános 2022-es érkezésével következett be. A társulás tagjainak elképzelése nagyban egyezett az atya terveivel, s vele karöltve több nagyszabású projektet is sikerült megvalósítaniuk. Külön, és a helyi egyházzal közösen több sikeres pályázatot is beadtak az elmúlt időszakban.

A 2023-as év nagyon jelentős volt a polgári társulás életében, mivel többek között a templomfelújítás munkálatai is akkor zárultak le. A tavalyi év hasonlóan sikeresen zárult. Ekkor egy programsorozatot is indítottak, amely során alapos kutatást végeztek, és temérdek írásos emléket sikerült fellelniük, amelyeket a november végén átadott Martineum közösségi ház egyik termében ki is állítottak. A régi emlékiratok feldolgozásában és rendszerve tételében nagy segítségül szolgált Szakál atya mellett Lancz Roland helytörténész is.

Bartalos Erzsébet bízik benne, hogy a 2025-ös év is ilyen eredményes lesz. Megjegyezte, hogy a dicsőitő szentségimádás volt az első általuk szervezett esemény ebben az évben, mely Szabó Horváth Orsolya kezdeményezésére valósult meg.

A polgári társulás vezetője örömét fejezte ki, hogy ezen esemény során az ifjúság került a központba, mivel szerinte nagyon fontos, hogy a fiatalság is be legyen vonva az egyes programokba.

A jövő hét végén a helyi római katolikus templomban kerül sor az ökumenikus istentiszteletre, de február közepén egy farsangi összejövetelt is szeretnének szervezni a hívek részére.

Bartalos Nikolas/Felvidek.ma