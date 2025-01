A Lévai Szent László Kör tisztújító közgyűlést tartott

Január 30-án került sor a Reviczky Házban az idén tevékenysége tizenkettedik évébe lépő Lévai Szent László Kör tisztújító közgyűlésére, melyen szép számban jelent meg a kör tagsága és támogatói.

Az esemény a Miatyánk közös elimádkozásával vette kezdetét, melyet a kör élő és elhunyt tagjaiért, támogatóiért mondtak a megjelentek. Ezt követően a közgyűlés résztvevői a Lévai Szent László Kör imáját mondták el, mely a kör jubileumi évében született meg, benne Szent László királyunk közbenjárását kérve a Mennyei Atyánál, hogy a lévai katolikus magyar közösséget éltesse, gyarapítsa, és hogy magyar eszménye kereszténnyé és szentté váljon.

A munkabizottságok megválasztása után a bizottsági beszámolókat követően Müller Péter elnök gazdag képanyaggal illusztrált vetített prezentációban mutatta be a kör múlt évi tevékenységét.

Megtudhattuk, hogy 2024-ben a kör összesen 27 eseményt szervezett,

melyek között volt a hagyományos Lévai Dr. Kucsera Ferenc Emléknap, húsvéti és karácsonyi adománygyűjtések rászoruló családok részére, körünk gyermek- és ifjúsági havilapjának, a „Lévai Csengettyűszó“-nak szerkesztése, terjesztése és a benne közölt éves pontverseny szervezése és kiértékelése, elsőáldozóink és bérmálkozóink hiterősítő könyvekkel való megajándékozása, keresztény filmdélutánok, heti rendszerességgel nagyböjti keresztutak, Szent László királyunk, magyar szentjeink, Isten szolgája Esterházy János ünnepélyes tisztelete, a körünknek adományozott Szent István- és Szent László-csontereklyék és a Gargánói Szent Mihály-sziklatemplom kőereklyéje rendszeres tisztelete, játszóházak, templomi Szent Miklós-várás a gyerekeknek, valamint Szűz Mária köztéri szobrának december 8-ai megkoszorúzása.

Író-olvasó találkozó keretében bemutatásra került Pintér Zoltán felvidéki papköltő, volt lévai káplán „Szeretnék, Uram…” c. verseskötete, Garamkálnán emlékmisével és temetői koszorúzással emlékeztek meg a tudós helyi plébánosról, dr. Epölyi Ferencről, előadások keretében ismertették a 130 éve alakult Lévai Katolikus Kör történetét, a Szent Mihály arkangyal-szentélyek, illetve körünk Gargánói Szent Mihály-kőereklyéjének történetét. Nagy sikere volt a mexikói zarándokútról készült képes élménybeszámolónak.

A kör közbenjárására az aranymisés lévai születésű Salka László kanonok és Andrásfalvy János, a magyarországi szalézi rend tartományfőnöke is emlékezetes szentmisét mutatott be Léván. Ezenkívül csoportos részvételeikkel támogatták a pozbai Szentkútnál újra beindult évi négy magyar nyelvű szentmisét is.

A kör az egyetemes és magyar egyházi kultúra gyarapítását is feladatának tartja.

Kezdeményezésükre idén megszülettek a magyar honon kívül tevékenykedő Árpád-házi magyar szentek, mint Skóciai Szent Margit, Prágai Szent Ágnes, Szent Kinga és Szent Hedvig, valamint Szent Zoerard-András és Benedek, illetve Boldog Salkaházi Sára dicsőítő énekei, valamennyi Pintér Zoltán ny. kanonok, felvidéki papköltő tollából, akivel a kör nagyon szoros kapcsolatot ápol. Idén a kör zászlaja az egyetemes és magyar kereszténység ősi helyein, mint Páduában, Veleméren, Tarnaszentmárián és Bényben is megfordult, hogy Lévára visszatérve a kör tagjai felé sugározza e szent helyek lelkiségét és szellemiségét.

Továbbá megtudhattuk, hogy az idei 2025-ös évben is számos eseményt szervezett a kör, illetve társszervezője volt azoknak,

mint a 2025-ös szentévnek olaszországi zarándokutakról megtartott vetített élménybeszámolóval történő megnyitását, Szent Margit ünnepét, az ökumenikus imahetet szeretetvendégséggel és a Lévai Szent László Kör zászlaja alatt ott volt 2025-ös szentévnek a bényi Magyarok Nagyasszonya-templomban szentmisén történő megnyitásán is. A kör már ötödik éve Medgyesy S. Norbert zenetörténész, egyetemi tanár önzetlen felajánlásának köszönhetően a magyar egyházi zene kincseinek rendszeres terjesztője is lehet. Majd egy rövid statisztikai kimutatás foglalta össze az elmúlt évi munkáját.

A kör elnöke ugyancsak nagyrabecsüléssel szólt a lévai magyar hívek lelkes csoportjáról, akik már harmadik éve kétheti rendszerességgel a Reviczky Házból élő rózsafüzér-imádkozással jelentkeznek be a felvidéki Mária Rádióban és a lévai magyar hívek kórusáról, amely a kör kezdeményezésére magyar szentjeink ünnepnapjain azok énekes dicséreteinek fő megszólaltatói.

Végezetül a kör elnöke hálás köszönetét fejezte a kör vezetőségének, s minden aktív tagjának az elmúlt évben végzett áldozatos munkájukért, sokrétű tevékenységükért, önzetlen nagylelkű támogatásukért, amivel olyan szellemi és tárgyi örökséget is sikerült megteremteniük, melyet jó szívvel hagynak örökül a következő nemzedékeknek. Ugyancsak hálatelt szívvel fordult a Reviczky Társulás felé is, hogy további lévai magyar szervezetek mellett a Reviczky Ház a Lévai Szent László Körnek is szeretett otthona lehet.

Az elnöki beszámolót a tavalyi közgyűlés határozatai teljesítésének ellenőrzése, majd a tisztújítás követte. Ennek során a közgyűlés 2028-ig a következő elnökségnek szavazott bizalmat:

elnök – Müller Péter, alelnök – Ivkovič Sándor, titkár – Ivkovič Krisztina, pénztáros – Müller Éva, az elnökség további tagjai: Ivkovič Melinda, Wurczer Péter, Kacián Magdolna és Kiš Benjámin Mihály.

Az ellenőrző bizottság: elnök – Kevély Mónika, alelnök: Matús Éva, tag Griesbach Ágnes. Elmondhatjuk, hogy az előző három évben összecsiszolódott elnökség kapta meg a tisztújító közgyűlés felhatalmazását a munka folytatására.

Majd egy nagyon kedves és kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlevők között, melyből fokozatosan kikristályosodtak a kör idei fő tervei, mint Szent László királyunk, dr. Kucsera Ferenc, Isten szolgája Esterházy János emlékének, tiszteletüknek töretlen ápolása, szent királyaink ereklyéinek ünnepeiken való, rendszeres szentmisék keretein belül való bemutatása, részvétel a 2025-ös szentév eseményein. Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásán Veszprémben, augusztus 29-én a besztercebányai egyházmegye magyar híveinek már hagyományos zarándoklatán Mátraverebélyen, új formák keresése az ifjúsággal történő foglalkozásban, helyi és regionális szakrális értékeink megismerése, felkeresése, zarándokutak szervezése, egyházi zenei kincseink felcsendülése a helyi szentmiséken és a kör közösségi rendezvényein, egyház- és művészettörténeti előadások szervezése, s nem utolsósorban a lévai katolikus magyar közösség történetét megörökítő digitális adatbázis létrehozásának megalapozása.

A közgyűlés végén a Lévai Szent László Kör himnusza csendült fel nagy-nagy lelkesedéssel, ezzel is köszönetet mondva szent királyunk pártfogásáért és további mennyei közbenjárását kérve.

Ezt követően a vámosladányi Juhász házaspár finom süteménnyel lepte meg a közgyűlés résztvevőit, ami tovább a fokozta jelenlevők kötetlen társalgásainak kellemes hangulatát.

