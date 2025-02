A jubiláns házaspárokat ünnepelték Apácaszakállason

A Szövetség a Közös Célokért és az Apácaszakállasi Református Egyházközség szervezésében – a Házasság hete programsorozat részeként – február 16-án, vasárnap zenés istentiszteletre került sor az apácaszakállasi református templomban, amelyet többek között Bálint-napi áldás is kísért.

Az ünnepi esemény kezdetén a helyi református lelkipásztor, a Szövetség a Közös Célokért elnöke, dr. Somogyi Alfréd köszöntötte a megjelent vendégeket, híveket, valamint a jelenlévő jubiláns házaspárokat, akik az apácaszakállasi gyülekezethez kötődően adhatnak hálát az idei esztendőben azért, hogy kerek évfordulót ünnepelnek egymás mellett, az Úr színe előtt.

A rendezvényen az egészen friss, egyéves házassági évfordulójukat ünneplő párok mellett olyan jubiláns házaspárok is jelen voltak, akik az idei esztendőben jelentős házassági mérföldkőhöz érkeztek – öttől egészen ötven évig, köztük többek között tíz-, húsz-, harminc- és negyvenötéves házassági évfordulójukat ünneplők is.

Somogyi Alfréd igehirdetésében az Énekek éneke harmadik fejezetéből merített inspirációt, amelyből felolvasta az első négy verset. Az ezekben rejlő üzeneteket alapigeként emelte ki, és azok értelmét a jubiláló házaspárokhoz intézve bontotta ki, rámutatva a házasság isteni ajándékára és mélységére.

Lelkészi tanításában mások mellett hangsúlyozta, hogy a házasság intézménye Istentől való. Az az igazi és jó házasság, ahol a két fél között ott van harmadikként maga az Úr, aki létrehozta a házasságot, és egymás mellé tette benne a férfit és a nőt, a férjet és a feleséget. A lelkipásztor szót ejtett a szeretet fontosságáról is. Kiemelte, hogy a szeretet egy nagyon sok összetevőből álló dolog, ami a házasságot – mint egy épületet – téglánként építi fel.

Ahhoz, hogy egy házasság és egy család jól működjön, a házasságnak megszenteltnek kell lennie. Ennek megvalósítása a Szentírásban pontos eligazításként szerepel, hiszen tökéletesen le van írva, hogy mi a feladata, szerepe a férfinak (férjnek) és a nőnek (feleségnek)

– emelte ki.

Ő maga immár huszonöt éve szolgál Apácaszakálláson, és a jubiláló házastársakra tekintve megjegyezte, hogy a jelenlévők közel felének házasságkötésében lelkipásztorként ő is szerepet vállalt.

Az igehirdetés után Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatója méltatta a házasság intézményét, ami a Kárpát-medencei megmaradásunk egyik nemzeti záloga is egyben.

Hideghéthy Andrea a Házasság hete programsorozat kapcsán megjegyezte, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amely nemzetközi méreteket ölt, és egész Európában kapcsolódnak hozzá az egyes civil szervezetek mellett az egyházak is. Kiemelte, hogy a Szövetség a Közös Célokért társulás 2015-ben szervezte meg első alkalommal az ehhez kapcsolódó rendezvényét.

A magyarországi Házasság hete mozgalomhoz csatlakozva évről évre egyre színesebb programokkal tudják méltatni a házasságot, valamint annak értékeit. Számára az a legmegnyerőbb ebben a kezdeményezésben, hogy a házasságot nem csupán egy rózsaszín, szirupos, cukormázzal díszített életközösségnek tünteti fel a mozgalom, hanem rámutat arra, hogy nagyon sok más (köztük árny-) oldala is lehet a házasságnak, és ez a projekt mindenre megoldásokat is kínál.

„Ma, az idei Házasság hetének záró napján azonban ünnepelni jöttünk. Köszönteni a jubiláns házaspárokat. Szívünkben érezzük azt a tiszteletet, hogy – akár egy éve vagy több évtizede – az elköteleződés útjára léptek, ezért példaképként tekinthetünk Önökre

– a jubiláló párok felé fordulva és hozzájuk intézve szavait fogalmazta meg üzenetét a SZAKC ügyvezető elnöke, aki kiemelte, hogy bízik abban, hogy a most megvalósult rendezvénnyel egy hagyományt tudnak majd teremteni a későbbiekben, és más egyházközségekbe is el tudják majd vinni ezt az üzenetet.

A méltató szavakat követően, a SZAKC nevében Somogyi Alfréd és Hideghéthy Andrea egy-egy szál rózsával és emléklappal fejezték ki elismerésüket és tiszteletüket a megjelent jubiláló házaspárok iránt.

A meghitt ünnepi alkalmon zenei kísérettel közreműködött az Alistáli Te Deum Laudamus kamarakórus, akik több felemelő dallal és énekkel is megörvendeztették a közönséget. Előadásukban felcsendült többek között „Caritas” című latin ének, valamint az „Egymásnak terhét hordozzátok” elnevezésű dal is, de a kórus előadta Túrmezei Erzsébet megzenésített versét is, „Új élet az Úrnak” címmel. A felcsendült énekek ünnepélyesebbé és meghittebbé tették az esemény hangulatát.

Az ünnepi esemény az istentisztelet után a helyi kultúrház nagytermében szeretetlakomával folytadódott.

