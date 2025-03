Peking „politikai manővernek” tartja, hogy a BND szerint egy kínai laborban történt baleset okozhatta a járványt. Az öt évvel ezelőtt készült jelentést a német kancellária máig elzárja a nyilvánosság elől.

„A koronavírus kérdésében Kína határozottan elutasítja a politikai manőverezés minden formáját” – jelentette ki Mao Ning, a külügyminisztérium szóvivője, aki szerint a tudományos kérdéseket a tudósoknak kell megítélniük.

Mao az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői csoportjára hivatkozott, akik Wuhanban beszéltek az illetékes laboratóriumok kutatóival. Arra a következtetésre jutottak, hogy „nagyon valószínűtlen”, hogy a vírus onnan szivárgott volna ki – magyarázta Mao.

A szóvivő arra reagált, hogy kiderült: a CIA után a német hírszerzés is azt valószínűsíti, hogy egy kínai biolaborban történt baleset válthatta ki a globális koronavírus-járványt. A BND még 2020-ban jutott erre a következtetésre, de a jelentést a kancellária szigorúan elzárta a nyilvánosság elől.

A német titkosszolgálat szakértői a nyilvános adatok elemzése mellett elsősorban a „Saaremaa” fedőnevű hírszerzési művelet keretében szerzett anyagokból következtettek erre. Ez magában foglalta a kínai kutatóintézetek, köztük a Wuhan Virológiai Intézet tudományos adatait is.

A WHO ugyanakkor négy éve hangsúlyozza, hogy a Sars-CoV-2 vírus eredetére vonatkozó valamennyi hipotézis továbbra is érvényes lehet. A 2021-es vizsgálat csak a kezdet volt, nem a kutatások lezárása. A WHO 2024. december végén szólította fel Kínát újra, hogy „szolgáltasson adatokat és hozzáférést, hogy megérthessük a Covid-19 eredetét. Ez erkölcsi és tudományos kötelességünk”.

A Covid idején számos politikai vezető és véleményvezér összeesküvési elmélet híveiként próbálták megbélyegezni azokat, akik a wuhani biolaborból eredeztették a vírust.

euronews.com/Felvidék.ma