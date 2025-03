Az elmúlt években többször is inspiráltak nemzetközi szereplők színes forradalmakat a világ különböző pontjain, ezek azonban mind tragédiákba torkollottak és hosszú távra destabilizáltak egész régiókat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai integrációért felelős szerb miniszterrel, Tanja Misceviccsel közösen rendezett sajtóértekezletén kiemelte, hogy Szerbia a leglátványosabb példát szolgáltatja arra, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, ugyanis az országban súlyos destabilizációs kísérletek és külső beavatkozási folyamatok zajlanak, hasonlóan azon közép-európai államokhoz, ahol patrióta kormány van hatalmon.

„Az elmúlt években többször is inspiráltak nemzetközi szereplők színes forradalmakat a világ különböző pontjain. És ezek a színes forradalmak egytől egyig tragédiákba torkollottak, s egytől egyig hosszú távra destabilizáltak komplett térségeket” – vélekedett.

„Mi Közép-Európában elutasítunk minden beavatkozási kísérletet a belügyeinkbe, és világossá tesszük, hogy minden népet, minden nemzetet a demokratikusan megválasztott kormányaik képviselnek, nem pedig különböző NGO-k” – folytatta.

Háláját fejezte ki Donald Trump amerikai elnöknek, amiért véget vetett a más államok belügyeibe való beavatkozásra alapuló külpolitikai stratégiának. Valamint hangsúlyozta, hogy ezek a beavatkozási kísérletek elképesztő méreteket öltöttek Közép-Európában, így Magyarországon és Szerbiában is.

„Számos politikai és médiaszereplőt találtak meg külföldi források (…) Egyes politikai és médiaszereplők idegen érdekeket szolgáltak, szolgálnak országainkban. Ki kell vizsgálni, hogy milyen politikai és milyen médiaszereplők milyen külföldi finanszírozási forrásokat vesznek igénybe” – szögezte le. „És ebben a kivizsgálásban nagy segítségünkre van az önleleplezés, hiszen látjuk, halljuk, hogy kik azok, akik a leghangosabban sikoltoznak jelenleg az amerikai források elapadása miatt” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután aláhúzta, hogy Magyarország érdekelt Szerbia stabilitásában és békéjében, ehhez meg is ad minden támogatást, már csupán azért is, mert a két ország stratégiai fontosságú területeken van egymásra utalva. „Már minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy nincs magyar energiabiztonság Szerbia nélkül, és nincs szerb energiabiztonság Magyarország nélkül”

– mutatott rá.

Majd arról számolt be, hogy az energiabiztonság szuverenitási kérdés, ezért elfogadhatatlan, hogy több támadás is érte a hazánk ellátása szempontjából kulcsfontosságú energetikai infrastruktúrát az utóbbi időszakban, miközben Magyarországnak nincs semmi köze az ukrajnai háborúhoz.

„Az egész egyszerűen elfogadhatatlan, hogy drónokkal, rakétákkal, bombákkal, akármikkel támadjanak olyan energiainfrastruktúrát, ami a mi energiabiztonságunkat garantálja” – jelentette ki.

„Arra kérjük az ukránokat, hogy ezt fejezzék be, és többé ilyen ne történhessen, többé ne kelljen azzal szembesülnünk, hogy akár egy napra is kimarad a Magyarországra irányuló energiaszállítás” – mondta. A miniszter arra is kitért, hogy Szerbia európai uniós csatlakozása magyar nemzeti érdek is, ezért felszólította „Brüsszelt és a kétszínű politikát végrehajtó tagállamokat”, hogy ne gátolják az integrációs folyamatot.

„Nevetségesnek tartjuk azt, ahogyan senki által meg nem választott bürokraták csuklóztatni próbálják a szerb kormányt, s nevetségesnek tartjuk, hogy a gazdasági növekedésről szóló fejezetet nem engedik megnyitni. Ha valaki elmegy kétszer Belgrádba két héten belül, akkor az alatt is láthatja, hogy mit jelent az, hogy gazdasági fejlődés”

– fogalmazott.

„Azt tudjuk ígérni, hogy a jövőben is minden létező támogatást megadunk ahhoz, hogy Szerbia európai uniós integrációja fel tudjon gyorsulni, ugyanis – még egyszer mondom –, ez a magyar nemzet érdekével teljes mértékben egybeesik” – összegzett.

