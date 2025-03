Marián Petko felfüggeszti tevékenységét a kórházszövetségben

Marián Petko felfüggeszti tevékenységét a Szlovákiai Kórházszövetségben (ANS), a szervezetet addig az első alelnöke, Igor Pramuk képviseli. Petko ezt csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be. Azt nem tervezi, hogy távozik a bártfai kórház igazgatói posztjáról – közölte Petko a csütörtöki sajtótájékoztatón. Pramuk azt mondta, a szövetség még nem tudja, hivatalosan is távozik-e tisztségéből a szövetség vezetője.

Petko ismét az ártatlanságát hangsúlyozta, és azt mondta, tervezi, hogy fellebbez a bírósági döntés ellen, de azt egyelőre nem tudja, van-e erre jogi lehetőség. Ha a bírságot kifizeti, ártatlannak tekintendő. A 10 ezer eurós bírságot még nem fizette ki, mert a bírósági ítéletet egyelőre nem kapta meg. Közölte, hogy csak azután fizet, miután az ítéletet kézbesítették neki.

„Soha nem fogadtam el kenőpénzt, és az ügyben érintett cég képviselője is mindvégig azt mondta, hogy nem adott nekem kenőpénzt” – mondta. Petko szerint a hatóságok több hibát is elkövettek az ügy kivizsgálása során. Azt állítja, nem is volt ott, ahol a hatóságok szerint a kenőpénzt átadták neki.

Pramuk hozzátette, Petko folyamatosan tájékoztatta a szövetséget az ügy állásáról, és mindig az ANS tanácsa és a szövetség tagjainak bizalmát kérte. Pramuk, az ANS alelnöke a bártfai kórház igazgatótanácsának tagja, Azé a kórházé, amelynek Petko az igazgatója. Pramuk tájékoztatása szerint a testület tárgyalni fog Petko ügyéről, de még nem tudja, mikor. Hozzátette, nem okoz neki kényelmetlenséget, hogy egyszerre mindkét tisztséget betöltse.

Petko hozzátette, Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) ellenzéki parlamenti képviselő, volt egészségügyi miniszter politikai okok miatt követeli a távozását.

Elmondta, hogy több vitája is volt Krajčíval. Arra a kérdésre, hogy mit szól a kormánypárti politikusok hasonló kijelentéseihez, azt válaszolta, nem olvasta őket.

Marián Petkót, az ANS elnökét, a bártfai kórház igazgatóját kenőpénz elfogadása miatt 10 ezer euróra büntette a Legfelsőbb Bíróság. Több ellenzéki képviselő lemondásra szólította fel.

