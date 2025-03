Ipolyság évszázadai – Ipoly menti értékek bemutatása a csehországi partnerváros múzeumában

Április végéig tekinthető meg Bystřice nad Pernštejnem városi múzeumában az Ipolyság évszázadai című időszaki tárlat. A nagy volumenű kiállítással az Ipoly menti város mutatkozik be csehországi partnervárosában. A rendezvény a nem oly régen aláírt partnervárosi megállapodás jegyében jön létre.

Mint arról korábban beszámoltunk, Ipolyság és Bystřice nad Pernštejnem 2023 szeptemberében a Honti Kulturális Napok keretében írta alá az partnerségi megállapodást.

A tényleges együttműködés jóval korábra datálható. Az ipolysági Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola több évtizedes testvérintézményi kapcsolatot ápol a Bystřice nad Pernštejnemi Mezőgazdasági Szakközépiskolával.

„A másfél évvel ezelőtt aláírt partnerségi kapcsolatot igyekszünk tartalommal megtölteni.

Így jött létre a Bystřice nad Pernštejnemet bemutató tárlat 2024 szeptemberében az ipolysági Menora Saag Centrum Artis épületében. Ezt követte a mostani tárlat” – nyilatkozta a Felvidék.má-nak Pálinkás Tibor, az ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője, a csehországi tárlat egyik rendezője.

Hozzátette: az időszaki kiállítás vázolja az Ipoly menti város történelmét, ugyanakkor bemutatja az idén újranyitásának 30. évfordulóját ünneplő Honti Múzeumot.

Képzőművészeti alkotások is bekerültek a tárlatanyagba. A csehországi múzeum folyosóján Ipolyságot ábrázoló alkotások, valamint a városhoz kötődő személyek portréi is megtalálhatóak.

Emellett gazdag helytörténeti anyagot vittek a cseh partnervárosba. Ezzel kapcsolatban az intézményvezető elmondta: őskori ásatások leletei, a középkori kolostor története ugyanúgy megjelenik a tárlaton, mint monarchiabeli és 20. századi történelmi mozzanatai.

Lelettárgyak mellett Pleva János makettjei is elkerültek Bystřice nad Pernštejnembe. Többek között a kolostor, az iskolák épületének makettjét állították ki. A tárlat tiszteleg az ipolysági egykori zsidóság előtt is. Megjelenik az iskolatörténet és az Ipoly mente néprajza is számos népviselet által. A múzeumtörténeti sarokban emlékeznek Simonyi Lajos munkásságára.

A műtárgyak, műalkotások mellett információs panelek által mutatják be a város történelmi, kulturális, néprajzi értékeit.

A szerteágazó és látványos tárlattal elsősorban elgondolkodtatni szerettük volna a látogatókat, egyfajta szeletet mutatva városunk történelméből – fogalmazott az intézmény vezetője.

A csehországi bemutatkozás a további együttgondolkodás színtere is volt. Kulturális téren több lehetőség fogalmazódott meg az együttműködés elmélyítése céljából. Az egyes településekhez kötődő képzőművészek kölcsönös bemutatkozása mellett szakmai szinten is szeretnének együttműködni a két múzeum munkatársai. Egymás kutatásait segíthetik a partnervárosi intézmények.

Pálinkás Tibor kifejtette: a jelentős távolság és az eltérő történelmi múlt ellenére több közös pont van a két város történelmében, ezekre alapozva is létrejöhet a jövőben egy átfogó tárlat.

Ipolyság és Bystřice nad Pernštejnem 2023. szeptember 15-én írta alá a partnervárosi megállapodást. A memorandum célja az együttműködés fejlesztése a kulturális és nemzeti örökség, a kereskedelem, valamint az oktatás, az ifjúság- és turizmusfejlesztés támogatásában.

Zachar Pál, Ipolyság polgármestere az együttműködés kapcsán közösségi oldalán megfogalmazta:

ennek a partnerségi megállapodásnak köszönhetően tavaly már közösen bonyolítottunk le sportversenyeket az alapiskolás diákjaink számára és közös EU-s pályázatokon is dolgozunk.

„Örülök, hogy ez a partnerség nem csak egy darab papír, hanem sikerül megtölteni tartalommal. Rengeteg további kapcsolódási pont van a két város között, melyeket reményeim szerint a közeljövőben ki tudunk majd bontakoztatni. Ezekben a gazdaságilag nehéz időkben szükség van erős nemzetközi partnerségekre, hogy biztosítani tudjuk városunk fejlődését” – húzta alá végezetül a polgármester.

Az átfogó kiállítás nem jöhetett volna létre az ipolysági Város a városban makettkiállítás, a Szondi György Gimnázium, az ipolysági szlovák gimnázium, valamint a Hont a jeho dejiny Polgári Társulás és Pleva Péter segítsége nélkül. A tárlat április 30-ig látható a Bystřice nad Pernštejnem-i Városi Múzeumban.

