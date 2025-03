Nélküled, velük – 25 éve színpadon az Ismerős Arcok

Az Ismerős Arcok zenekar 25 éves jubileumi koncertjén csapott a húrok közé teltház előtt a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központban. A közönség hatalmas szeretettel és tapsviharral fogadta a zenekart március 13-án. A koncert különlegessége volt, hogy a zenekar vonós kísérettel lépett színpadra. Az előadás előtt Nyerges Attilával beszélgettünk a zenekar eddigi sikereiről és jövőbeli terveiről.

Amikor negyed századdal ezelőtt először csaptatok a húrok közé, így képzeltétek el a 25 évvel későbbi Ismerős Arcokat?

Nem voltak ilyen merész elvárásaink vagy terveink. Azt mindenképp gondoltuk, hogy valószínűleg még 25 év múltán is játszani fogunk. Amikor megalakultunk, azt még csak nem is sejtettük, hogy a zenekar Kárpát-medence-szerte ismertté válik. Ma már, bárhova megyünk, az Ismerős Arcok nevét mindenki tudja és megjegyezte. Erről akkor még nem is álmodtunk…

Milyen volt az indulás, és hová jutott az elmúlt két és fél évtizedben az Ismerős Arcok?

Nem hiszem, hogy annak idején gimnazista vagy fiatal srác korunkban egyáltalán úgy képzeltük, hogy zenészek leszünk, és nagy terpeszben állunk a rockszínpadokon. Akkoriban rock and rollt játszottunk, szórakoztattuk a közönséget, és ennyi volt a cél. Ahogy idősödtünk, a gondolatiságunk egyre inkább összekapcsolódott a közönséggel, amely a tenyerén kezdett hordozni minket. Ez tart minket életben, és amíg bírjuk, színpadon leszünk.

Dunaszerdahelynek is fontos szerepe van ebben a történetben. Milyen érzés immár sokadszor itt fellépni?

Nemcsak hogy köze van hozzá, hanem a legnagyobb részét a dunaszerdahelyieknek, a Dunaszerdahelyi Futball Klubnak és a szurkolóiknak köszönhetjük.

Nem titok, és mindig el is mondom, hogy amikor a Nélküled lett a csapat indulója, az a mi életünket is megváltoztatta.

Ez hozta el azt az ismertséget a Nélkülednek és a zenekarnak, amely addig nem volt tapasztalható.

Merre tovább, Ismerős Arcok?

A legnagyobb tervünk, hogy 2026. január 24-én végre bevonulunk az Arénába, és ott megtartjuk életünk első Aréna-koncertjét. Ezért az idén jelentősen csökkentjük a fellépéseink számát, de egészen augusztusig-szeptemberig folyamatosan koncertezünk. Tervezzük, hogy táncszínházi előadásunkkal is színpadra lépünk. Ezenkívül szeretnénk egy vadonatúj Ismerős Arcok-anyaggal előjönni az Aréna-koncert előtt vagy karácsony táján.

Szerkesztőségünk gratulál Nyerges Attilának, aki elnyerte a Magyarország Érdemes Művésze elismerést, és további sok sikert kíván a zenekar karrierjéhez.

Hideghéthy Ákos/Felvidék.ma