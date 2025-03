Országos operaversenyt hirdet a Magyar Állami Operaház – várják a határon túliak jelentkezését

A Magyar Állami Operaház 2025-ben első alkalommal rendezi meg az Országos Operaversenyt, amelynek célja az operaénekesek utánpótlásának biztosítása, felügyelete és segítése.

Az elsősorban magyarországi és határon túli intézmények növendékeit célzó kezdeményezés

az online előválogatót követően 2025. június 2. és 7. között az Eiffel Műhelyházban folytatódik a továbbjutó versenyzők élő meghallgatásával, majd nagyszabású döntővel.

Az OPERA a versenyt három kategóriában hirdeti meg: a zeneiskolák (14–19 éves korosztály) 1-1 főt, a középiskolák (16–22 éves korosztály) és egyetemek (18–28 éves korosztály) 3-3 főt nevezhetnek a növendékek videós versenyanyagaival, amely korosztály és képzési típus szerint magyar daloktól kezdve Haydn, Beethoven és Schubert dalain át egészen barokk és preklasszikus áriáig terjed.

A beérkezett videókat előzsűri bírálja el, majd kategóriánkként a legjobb 16 versenyzőt juttatja tovább,

akik 2025. június 2. és 6. között személyes megmérettetésen vehetnek részt az OPERA Eiffel Műhelyházában. A verseny időtartamára az OPERA a Budapesten kívülről érkező versenyzők és énekmestereik számára térítésmentesen szállást biztosít.

A versenyzők érkezhetnek zongorakísérővel, ellenkező esetben az OPERA saját korrepetitorai közül biztosít kísérőt. Az élő versenybe továbbjutók névsorát az OPERA közösségi oldalán és a verseny aloldalán 2025. május 12-ig hozza nyilvánosságra.

A döntőre, amelyet az OPERA közösségi oldalain is közvetít, 2025. június 7-én kerül sor az Eiffel Műhelyház Bánffy termében, ahol a versenyzőket a Magyar Állami Operaház Zenekara kíséri a Kossuth-díjas karmester, Kovács János vezényletével. Az OPERA főigazgatója, dr. Ókovács Szilveszter elnökletével működő zsűri– Almási-Tóth András DLA habil. rendező, az OPERA művészeti igazgatója; Bátor Tamás operaénekes, az OPERA és a Müpa művészeti tanácsadója; prof. dr. Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza igazgatója; Pászthy Júlia operaénekes, örökös tag; Zsoldos Dávid zongoraművész, zenetörténész, a Magyar Zenei Tanács elnöke – kategóriánkként a legjobb három versenyzőt hirdeti ki. A nyertesek jutalomban részesülnek, ezen felül az Operaverseny támogatói különdíjakat is adhatnak. A döntőt a tervek szerint az OPERA közösségi oldalain is közvetítjük.

A nevezés ingyenes, a jelentkezési határidő és a videók feltöltése: 2025. április 30. Az OPERA a felhívást az oktatási intézményekhez közvetlenül is eljuttatja, amely a versenyszabályzattal, valamint a kapcsolódó dokumentumokkal a verseny weboldalán is olvasható: https://www.opera.hu/hu/operaverseny

Sajtóközlemény/Felvidék.ma