Előzetesben marad a miniszterelnök elleni merénylet gyanúsítottja

A Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében előzetes letartóztatásban marad a Robert Fico (Smer-SD) kormányfő elleni merénylet elkövetésével gyanúsított Juraj C. A testület keddi, zárt ülésén határozott erről.

A gyanúsítottat elővigyázatosságból tartják rács mögött – tájékoztatta a TASR-t Alexandra Važanová, a bíróság szóvivője. „A szenátus arra a következtetésre jutott, hogy a büntetőeljárás jelenlegi szakaszában a szökés megelőzése miatti fogva tartás okai már nem állnak fenn” – közölte a szóvivő.

A Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) március 24-én úgy döntött, hogy Juraj C. előzetes letartóztatásban marad, mivel tartani lehetett a szökéstől, vagy attól, hogy a gyanúsított újabb bűncselekményt követ el. A gyanúsított panaszt nyújtott be a határozat ellen. A Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte az ŠTS döntését, és Juraj C. fogva tartásának indoklását előzetes letartóztatásként határozta meg.

A gyanúsítottat életfogytiglani börtönbüntetésre ítélheti a bíróság védett személy ellen elkövetett terrortámadás különösen súlyos bűncselekményének elkövetése miatt.

Juraj C. tavaly május 15-én, a nyitrabányai kormányülést követően rálőtt a miniszterelnökre. Előre kitervelt gyilkossági kísérlet miatt indult ellene büntetőeljárás. A jogi minősítést 2024 júliusában terrortámadás különösen súlyos bűncselekményére változtatták.

TASR