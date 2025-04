Orbán Viktor: mi lettünk az útépítések kormánya

Az útépítések kormányának nevezte a kabinetet a magyar miniszterelnök a mai napon, az M44-es gyorsforgalmi út új – M5-ös autópálya és Szentkirály közötti – szakaszának átadása alkalmából mondott beszédében.

„Az évek során mi lettünk az útépítések kormánya: 2010 óta a gyorsforgalmi utak hossza másfélszeresére nőtt, az állami vagyont 15 év alatt megdupláztuk. Magyarország büszke lehet erre a teljesítményre” – mondta Orbán Viktor.

Hangsúlyozta: a kormány elhatározta, hogy minden megyei jogú város elérhető lesz gyorsforgalmi úton, és az elmúlt években be is kötötték a gyorsforgalmi hálózatba Egert, Szolnokot, Salgótarjánt, Sopront és Kaposvárt. Hozzátette: az M44-es út átadásával pedig Békéscsaba is „belép ebbe a klubba”.

Jelezte azt is: itt nem állnak meg, a következő években háromsávosra bővítik az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályát, valamint megépítik az M8-as autópályát is, és Budapest érintése nélkül lehet majd utazni Nyugat- és Kelet-Magyarország között.

MTI/Felvidék.ma