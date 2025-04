Duray Miklós síremléke: a magyar egység művészeti szimbóluma

„Duray Miklós emlékére – közös összefogással” címmel indított közadakozást a Szövetség a Közös Célokért társulás, hogy a felvidéki magyar közélet ikonikus alakja tiszteletére, születésének 80. évfordulóján méltó síremléket emeljen Losoncon, az egykori református temetőben. A kezdeményezés nem csupán egy emlékmű állításáról szól: a közösségi összefogás szimbóluma, amely Duray Miklós szellemi örökségét, a magyarság határtalan összetartozását és a keresztény értékrendet helyezi középpontba. Az alábbiakban bemutatjuk a kezdeményezés hátterét, a síremlék művészeti koncepcióját és alkotóit, miközben megemlékezünk arról a kivételes életútról, amely ezt a nemes ügyet inspirálta.

Duray Miklós: A határtalan magyarság apostola

Duray Miklós (1945–2022) nemcsak a Felvidék, hanem a Kárpát-medencei magyarság egyik legnagyobb hatású közéleti személyisége volt. Élete, munkássága, hitvallása a nemzeti összetartozás és a felvidéki magyarság jogainak kivívása és védelme köré épült, és ezért szó szerint semmilyen ár nem volt túl drága számára, amit ne fizetett volna meg. Elég csak arra gondolni, hogy a kommunista diktatúra idején a szabadságát is feláldozva, bebörtönzése árán is kiállt az anyanyelvi oktatásért és a nemzeti identitás megőrzéséért, példát mutatva bátorságból és áldozatvállalásból.

Vallotta, hogy a magyarság nem földrajzi határok függvénye, hanem a szív és lélek mélyén gyökerező összetartozás. Életműve a szétszakított magyar közösségek összekapcsolásának szimbóluma, amely máig inspirálja a Kárpát-medence magyarságát.

Ahogy ő maga fogalmazott: „Aki felejt, átadja magát az enyészetnek.” 2025-től e gondolatot – közös összefogással – szó szerint kőbe véshetjük, hiszen homokfúvásos technika segítségével a síremlék gránitlapjaiba vésik az alkotók.

Művészet és szimbolika találkozása – Duray Miklós síremléke

A losonci, egykori református temetőben felállítandó síremlék különleges művészeti alkotás. A gránitból (síremlék) és fehér márványból (szobor) készülő emlékmű egy 100×140×40 cm-es márványtömbbe kifaragott keresztmotívum köré épül, amely négy kéz összefonódásának szimbolikájával jeleníti meg Duray életművét. A három összefonódó kéz a Kárpát-medencében élő, az anyaországtól elszakított magyar nemzetrészeket jelképezi, míg a felülről hozzájuk kapcsolódó negyedik kéz a keresztény hit összetartó erejét szimbolizálja. A síremléken egy természetesen kihasított bazalt sziklatömb is helyet kap, Duray Miklós kívánságának megfelelően. Továbbá a sírfelirat homokfúvással vésett szövegei tartalmazzák a nevét, születési adatait, valamint a fenti idézetet.

A síremlék két sírhelyet foglal magába, hiszen Duray Miklós felesége, Szabó Zsuzsanna (†2018) is ebben a családi parcellában nyugszik. A temetkezési parcella bérleti joga a család birtokában van, és a síremlék a család felhatalmazásával valósul meg. Az emlékmű nemcsak nyughelyet jelöl, hanem ünnepi tiszteletadásra alkalmas helyszínként is szolgál, amely a jövő nemzedékeit is emlékezteti Duray örökségére: a nemzet szolgálatára és a közösségi felelősségvállalás értékeire.

A síremlék megálmodói és kivitelezői Mag Gyula és Gáspár Péter felvidéki szobrászművészek, akik munkájukkal Duray Miklós szellemi örökségének kívánnak maradandó formát adni. A művészettörténeti elemzést Farkas Veronika művészettörténész készítette, biztosítva az alkotás szellemi és esztétikai mélységét.

Mag Gyula a rendszerváltozás utáni felvidéki köztéri szobrászat egyik meghatározó alakja. Köztéri szobrai és reliefjei a klasszicizáló forma egységét tükrözik, míg kisplasztikáira az expresszivitás jellemző. Pozsonyban él és alkot, munkái a felvidéki magyar közösség kulturális örökségének szerves részét képezik.

Gáspár Péter a legjelentősebb szlovákiai figuratív szobrászok egyike, aki Bátorkesziről indulva a pozsonyi és besztercebányai művészeti élet meghatározó szereplőjévé vált. Számos köztéri alkotása gazdagítja a felvidéki településeket, például Pozsonyt, Kassát, Komáromot és Dunaszerdahelyet. Művei – mint Esterházy János búcsi szobra, Márai Sándor kassai emlékműve vagy Kaszás Attila komáromi bronzszobra – a hagyománytisztelet és a korszerűség összehangolásával magas művészi színvonalat képviselnek.

Szövetség a Közös Célokért: örök hálával emlékezünk

A közadakozást a Szövetség a Közös Célokért társulás (SZAKC) szervezi, amelynek Duray Miklós elnöke, majd haláláig tiszteletbeli elnöke volt. A SZAKC Durayt saját halottjának tekintette, és 2023. január 17-én, a család felhatalmazásával, Hideghéthy Andrea ügyvezető igazgató szervezésében méltóságteljes gyászszertartást rendezett Losoncon. A síremlék elkészítése szintén a család – Hahn Duray Éva és Duray Áron – jóváhagyásával valósul meg, a SZAKC lebonyolításában. A társulás célja a felvidéki magyar közösség kulturális és szellemi örökségének megőrzése, amit ez a kezdeményezés is példáz.

A síremlék előkészítő munkálatai 2024 májusa és októbere között zajlottak, a SZAKC finanszírozásával. Elkészült a sírszobor makettje, az építészeti tervek, és begyűjtötték az árajánlatokat. A kivitelezés 2024 decembere és 2025 októbere között zajlik, nagy részben a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 10 millió forintos támogatásával. A megvalósításhoz szükséges fennmaradó 6 millió forint – vagyis 14 778 euró – előteremtéséhez azonban közösségi összefogásra van szükség. A közadakozás meghirdetése óta 7200 euró érkezett a kijelölt bankszámlára.

A magyar egység szimbóluma

A közadakozás nem csupán anyagi hozzájárulás, hanem a közösségi összetartozás iránti elkötelezettség kifejezése is. A síremlék állításához szükséges összeg előteremtése olyan közös ügy, amely megszólíthatja nemcsak a Felvidék magyarságát, de a Kárpát-medence valamennyi jószándékú, nemzetét és szabadságát szerető magyarját – éppen úgy, ahogy Duray Miklós élete is ezt példázta. Minden adomány, legyen az bármilyen csekély, egy lépés afelé, hogy méltó emléket állítsunk egy olyan embernek, aki soha nem hajolt meg, és aki mindannyiunk számára utat mutatott.

Az adományozók névsorát, akik ezt kérték, az összeg feltüntetése nélkül teszi közzé a SZAKC, ami megtekinthető ITT.

A síremlék nem csupán kő és márvány, hanem a felvidéki magyarság kulturális örökségének része, amely a jövő generációit is arra ösztönzi, hogy emlékezzenek és tovább vigyék Duray Miklós szellemi hagyatékát. A felvidéki magyar közösség számára egyszerre szolgál emlékhelyként és inspirációként. Az emlékmű a losonci egykori református temetőben nemcsak egy ember életét idézi meg, hanem a nemzeti összetartozás és a keresztény értékrend időtálló értékeit is. A sírszobor a magyar kulturális örökség részévé teszi Duray Miklós munkásságát, és hozzájárul a felvidéki magyarság identitásának erősítéséhez.

Csatlakozzon Ön is a közös erőfeszítéshez, hogy 2025-ben, Duray Miklós születésének 80. évében méltóképpen tiszteleghessünk előtte!

Már sokan megtették, ám amennyiben Ön is élni kíván ezzel a lehetőséggel, köszönjük, hogy csatlakozik hozzánk.

A támogatásokat 2025. augusztus 31-ig fogadjuk bármely országból az alábbi bankszámlán:

IBAN: SK39 7500 0000 0040 3002 1775

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

A számla neve: SZAKC-ZZSC

Bank neve: Československá obchodná banka, a.s.

Bankfiók címe: 92901 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 4466/9

Megjegyzés: Az adományozók névsorát az utalt összeg feltüntetése nélkül szeretnénk közzétenni. Ezért kérjük, hogy az utaláskor a megjegyzés mezőbe írják be a személy, a szervezet, az intézmény vagy a cég megnevezését.

Emlékezzünk együtt, összefogással!

Köszönjük a támogatásukat!

Szövetség a Közös Célokért – Združenie za spoločné ciele

Sajtóközlemény/Felvidék.ma/SZAKC