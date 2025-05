Magyar „csodák” Oszakától Houstonig a Jó Világban az M1-en

Kígyózó sorok, akár egy órát is türelmesen várakozó japánok az Oszakai Világkiállítás magyar háza előtt. Miért tartják ennyire különlegesnek nemzetünket és kultúránkat a világ e távoli pontján? Mi motiválja az Oszakában magyart tanuló egyetemistákat és van-e perspektívája egy tokiói magyar étteremnek? Ennek ered nyomába a Jó Világ következő, május 12-én este látható adása az M1 aktuális csatornán.

Hétfő esténként jelentkezik friss adásokkal a Jó Világ című riportműsor az M1 aktuális csatornán, amelyben Joó Csaba, a közmédia rangos Év Riportere díjjal 2025-ben elismert televíziós újságírója hétről hétre elkalauzolja a nézőket a világpolitika széles színterén.

A Jó Világ nemcsak hírt ad, hanem hátteret is kínál, feltár geopolitikai összefüggéseket, foglalkozik nemzetközi konfliktusokkal, tudományos-technológia vívmányokkal és ábrázolja egy-egy társadalmi-gazdasági helyzet mögött meghúzódó emberi sorsokat.

A Jó Világ következő, május 12-én este jelentkező adása a Magyarországtól csaknem kilencezer kilométerrel távolabb fekvő Japánba viszi el a nézőket, az április 13-án megnyílt Oszakai Világkiállításra. A Margitsziget másfélszeres területét kitevő, mesterséges szigeten felépített expón a világ 160 országa mutatkozik be október közepéig. A lélegzetelállító autentikus zenei élményt, formabontó, mégis tradicionális nemzeti értékeket és gasztronómiát bemutató magyar pavilont már a megnyitó napjától kiemelt érdeklődés övezi. Mivel kápráztatja el a magyar ház a világot, és miért tűnik különlegesnek 15 milliós nemzetünk a több mint 120 milliós, távoli országnak? Megtudhatják a Jó Világ következő adásából. A műsorvezető, Joó Csaba azonban nemcsak az expóra koncentrál: bemutatja az oszakai egyetemen magyar nyelvet és kultúrát tanuló japán fiatalok motivációit és kiderül, hogy egy japán kisvárosban, valamint Tokió belvárosában is rajonganak a magyar ételekért.

A további adások is tartogatnak exkluzív érdekességeket, köztük a május 26-án látható, a második magyar űrhajósról szóló riport, amelyben részletesen megismerhetik az esemény hátterét és jelentőségét, továbbá interjút is láthatnak Houstonból Kapu Tibor kutató-űrhajóssal. A történelmi küldetést a felkészüléstől egészen a kilövésig, de még azon túl is követő Jó Világ – Magyar az űrben című kisfilmet május 26-án mutatja be az M1, május 28-án este pedig egy vágatlan exkluzív interjút is műsorára tűz. Ezt követően legközelebb várhatóan május 29-én már az űrhajó mellől, a Kennedy Űrközpontból jelentkezik a műsor, hogy végig kísérje a második magyar űrhajós felbocsátásának pillanatait.

A Jó Világ nemcsak a televízióban, hanem online platformokon is elérhető. Friss videók, interjúrészletek és háttéranyagok a Facebookon és a TikTokon, továbbá a műsorhoz kapcsolódó extra tartalmak a YouTube-on is elérhetők.​

Jó Világ – hétfő esténként a 19:30-as Híradó után az M1-en.

MTVA/Felvidék.ma