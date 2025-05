Muzslai bortúra: jó borokkal a borkultúra fejlődéséért!

Az utóbbi években a borkultúra tájainkon egyre nagyobb teret kap. Éghajlati és földrajzi szempontból a délen fekvő területeken nagy hagyománya volt, s van ma is a szőlőtermesztésnek. Bizonyítják ezt az egyre gyakoribb borversenyek is. Kitűnő szakemberek, bortermelők állnak mindezen sikerek mögött, melyek legfőképpen a borversenyek eredménye alapján értékelhetők.

A muzslai hegyoldal az egyik legjobb szőlőtermő vidék. Az ország legdélibb részén itt teremnek a legkiválóbb szőlőfajták, és itt készülnek a legfinomabb borok. Nem véletlen, hogy pár évvel ezelőtt a község jóvoltából és a polgármester, Farkas Iván közreműködésével itt nyitották meg az ország egyik feldolgozó, borvizsgáló, szakemberekkel ellátott borlaborját.

Szent Orbán ünnepe táján, és alkalmából a község hegyoldalán került megrendezésre a VII. Muzslai Bortúra. E rendezvényről érdeklődve kérdeztem a háromgenerációs borász család ifjú tagját, Balogh Krisztiánt, a Muzslai Hegyközség fiatal elnökét.

Hét évvel ezelőtt milyen céllal indították el ezt a rendezvényt?

Mindössze három éve vagyok e tíztagú civil szervezet elnöke, melynek tagjai között ott vannak az alapítók, de egész fiatal, tizennyolc éves borásznövendékek is, akik családi örökséget visznek tovább. Mind az alapítóknál, mind az én vezetésem alatt három fő szempontja, célja, távlati terve van rendezvényeinknek, működésünknek. Legyen családbarát, túrajellegű és legyen a borászok találkozója. Tartsa össze az embereket mind a községben, mind a régióban lévő borászokkal, kertbarátokkal. És persze a minőségi borok készítése a cél.

Milyen feltételei vannak a szervezetbe való belépésnek?

Az általunk kidolgozott szabályzat szerint csak a muzslai hegyen termelő szőlészek, borászok lehetnek tagjai a szervezetnek. További feltétel, hogy muzslai szőlőt termeljenek. Régen három fajta volt, ma harmincféle helyi szőlőt, illetve borfajtát termelnek a gazdák. Ezek legtöbbje díjazott a helyi, környékbeli, s az Ister Granum által szervezett borversenyeken. Ha minden feltételnek megfelel a jelentkező, szavazással dönt a vezetőség a felvételéről.

A VII. Bortúra napján az időjárás is kegyes volt a borászokhoz. Milyen sikerrel, eredménnyel, látogatottsággal zajlott le az esemény, volt e támogatója a rendezvénynek?

A bortúrára huszonkét borász jelentkezett be (ebből négy hivatalos) a többi pedig olyan, aki hobbiból borászkodik. Feltétel volt, hogy legyen saját pincéje, ahol fogadja a vendégeket, kóstolót ad a látogatónak. A terepet előzőleg közös önkéntes munkával készítették elő. A helyi önkormányzat és a polgármester jóvoltából, faházakat biztosítottak azoknak, akik rászorultak. Az ingyenes buszjáratot a faluból szintén a község biztosította, és a háromszáz fizetős látogatónak hegyi térképet készíttetett a borospincék látogatásához. A megnyitóra meghívtuk a helyi plébánost, Borka Iván atyát is, Orbán-napi áldást kérve tőle a szőlészetre, a borosgazdákra és a termékeikre. Fontos számunkra a keresztény elkötelezettség is, e borvidék védelme érdekében.

Balogh Krisztián örömmel számolt be a sikeres eseményről, s leszűrve a tapasztalatokat, szerinte mindig van mit javítani és gazdagítani a következő bortúra programján, melyen már most dolgoznak. Farkas Iván polgármester pedig az alábbi sorokkal értékelte, majd köszönte meg a szervezők munkáját a rendezvény után:

„Vendégeinkkel együtt barangolhattuk be a muzslai szőlőhegyet, kóstolhattuk meg a jobbnál jobb muzslai borokat. Köszönjük szépen a borosgazdáknak, akik vendégül láttak bennünket, köszönjük a szívélyes vendéglátásukat, szeretetüket! Köszönjük a Muzslai Hegyközség vezetőinek, élükön az elnökükkel, Balog Krisztiánnal, továbbá munkatársaiknak, hogy idén is példásan szervezeték meg az immár VII. Muzslai Bortúrát. Nagy köszönet a borosgazdáknak, akik megnyitották pincéiket és boraikat kínálták a bortúra résztvevőinek, látogatóinak.

Vendégeink között fogadhattuk és együtt kóstolhattuk meg a muzslai szőlőhegy nedűjét illetve egyes gazdák főztjét Gubík Lászlóval, a Magyar Szövetség elnökével, Farkas Tiborral, a Magyar Szövetség szervező titkárával, Vitkó Andrea és Bolya Szabolcs Nyitra megyei képviselőtársakkal. További vendégeink, barátaink is csatlakoztak hozzájuk, együtt barangolhattuk be tehát a muzslai szőlőhegyet, kóstolhattuk a muzslai borokat. Köszönjük szépen a borosgazdáknak, akik vendégül láttak bennünket, a szívélyes vendéglátásukat!

Ez az esemény is azt jelzi, van remény, és esély tájainkon a borkultúra fejlődésére.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma