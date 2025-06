Öregdiák-nagytalálkozó a komáromi Selye János Gimnáziumban

A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre és a Selye János Gimnázium igazgatósága június 7-én tartotta a Komáromi Bencés Gimnázium, valamint a Király püspök utcai épületben később különböző neveken működő utódiskolák és a Pedagógiai Iskola volt diákjai, valamint huzamosabb ideig itt tanító tanárai számára a XXI. Nagytalálkozót. A rendezvény főszervezői Langschadl István mérnök, a Baráti Kör elnöke és Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója voltak. Az ünnepségen matúraoklevelek kerülnek átadásra 50, 60, 65 és 70 éves érettségi találkozók alkalmából.

A matúra-emléklapok adományozásának ötlete 2003-ban, Horváth József nyugalmazott igazgatótól származott, aki egyike volt az 1942-ben érettségizett két osztály diákjainak. Igaz, ők utólag, de még abban az évben megkapták a Gyémántmatúra emléklapot 60 éves érettségi találkozójuk alkalmából. 2004-ben való megalakulásuk után az öregdiákok egyesülete 2005-ben megszervezte az első nagytalálkozót, melynek időpontjaként június első szombatját tűzték ki. A rendezvény azóta is minden évben ebben az időpontban valósul meg.

A nagytalálkozó idén is több egykori diákot vonzott iskolánkba.

A résztvevők már egy órával a meghirdetett kezdési időpont előtt gyülekeztek a lépcsőházban, osztálytermekben. Az ünnepség 10 órakor a Szózat eléneklésével vette kezdetét, majd Farkasné dr. Bartakovics Adrianna, a gimnázium magyartanára, az öregdiákok egyesületének alelnöke, egyben a rendezvény háziasszonya üdvözölte a megjelent több mint 200 résztvevőt.

Kiemelte, hogy több szempontból is ünnepi ez a tanév, hiszen bencés emlékévet tart a Selye János Gimnázium, és városunk nagy szülöttjének, Jókai Mórnak a bicentenáriumára is emlékezünk. Ezután a gimnázium diákjaiból álló CSAK zenekar lépett fel: Szeles Chloe (II. N), Brúder Bettina (III. B), Téglás Gergely (III. B) Czibor Lea (III. C), valamint a már leérettségizett negyedikeseink: Bukor Emőke Zsuzsanna, Fehér Eszter, Nagy Kinga, Keserű Orsolya, Bresztyák Jázmin és Naňo Nimród. Zenés-verses összeállításukban több Jókai-idézet is elhangzott, amellyel könnyeket csaltak az öregdiákok szemébe, akik produkciójukat vastapssal jutalmazták.

Elsőként Langschadl István mérnök, a Baráti Kör elnöke mondott köszöntőt, melyben kiemelte

az összetartozás és közösségépítés jelentőségét, amelyre az öregdiákok baráti körében nagyszerű lehetőség van.

Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója köszöntőjében rámutatott az intézmény bencés múltjára, említést tett az idei tanév, a bencés emlékév eseményeiről.

Három egykori, ma már nyugalmazott gimnáziumi tanárt, Kalmár Árpádot, Szénássy Csekes Editet és Szabó Endrét köszöntött, akik 60, illetve 50 éves érettségi találkozójukra érkeztek. Köszönetet mondott a rendezvény szervezőinek, köztük Fehér Kürthy Erzsébetnek, aki nemcsak az iskola titkáraként, hanem az öregdiákok elnökségi tagjaként is nagy munkát vállalt az ünnepség előkészítésében. Harmadikként Csóka Gáspár bencés atya, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium nyugalmazott igazgatója köszöntötte a megjelenteket, utalva az iskola bencés múltjára, kiemelve a bencések oktatás területén vállalt küldetését.

Idén sem maradt el az ökumenikus áldás:

A római katolikus egyház képviseletében Kiss Róbert kanonok, a református egyház képviseletében Fazekas László emeritus püspök áldotta meg a résztvevőket.

A találkozót jelenlétével megtisztelte Forró Krisztián Nagyszombat megyei képviselő, a köztársasági elnök nemzetiségi tanácsadója, aki megfigyelőként is részt vett az ünnepségen, ugyanis a galántai Kodály Zoltán Gimnázium is tervezi egy komáromihoz hasonló öregdiák-egyesület létrehozatalát – sok sikert kívánunk munkálkodásukhoz. További vendégeink voltak Simon Gábor, a budapesti Szent István Gimnázium és Hojka János, a tatai Eötvös József Gimnázium öregdiák-egyesületének elnökei.

A nagytalálkozó fő programpontja az emléklapok átadása volt – dr. Kalácska Józsefnek, az egyesület alelnökének a vezényletével, a gimnázium diákjainak a segítségével.

Gránitmatúra emléklapot kaptak az 1955-ben – 70 évvel ezelőtt – érettségizett diákok:

A osztály – osztályfőnök Czókoly Béla: Csóka András, Nógely Jenő, Sipos János, Vargha Gyula, Viola Pál;

B osztály – osztályfőnök Sarlós Józsefné: Bereczk Irén, Dohány Júlia, Farkas Eta, Monozlay Anna, Stoisich Erika;

Gránitmatúra emléklapot kaptak a Pedagógiai Iskola 1955-ben érettségizett diákjai is:

A osztály – osztályfőnök Zsombor Jolán/Miklós Elemér: Bertl Mária, Danóczy Veronika, Domonkos Ilona, Gacsó Sarolta, Hajmer Ilona, Jókai Mária, Jókus Irma, Kósa Zsuzsa, Magyar Mária, Szőke Ottilia;

B osztály – osztályfőnök Mózsi Ferenc: Bajkai Margit, Both Irén, Kiss Jolán, Narancsik Gabriella, Tokár Irén, Vas Olga.

Vasmatúra emléklapot kaptak az 1960-ban – 65 évvel ezelőtt – érettségizett diákok:

A osztály – osztályfőnök Dobai János: Banai Tóth Pál, Barsi János, Bognár József, Brányik Károly, Csikász László, Csóka Emil, Herdics János, Jobbágy Gyula, Kerekes József, Kiss Tibor, Kopjak István, Kulcsár Nándor, Miholics Zoltán, Molnár Gyula, Óváry András, Répás János, Szabó Sándor, Téglás Ferenc, Terbák Zoltán;

B osztály – osztályfőnök Sztollár István: Bognár Zsuzsanna, Boldizsár Margit, Huszár Erzsébet, Jakab Rózsa, Kovács Márta, Kubicska Irén, Kürthy Éva, Lacsny Nóra, Lőrincz Zita, Németh Zsuzsanna, Sebestyén Éva, Szörényi Márta, Tóth Eszter, Újhelyi Gyöngyi, Varjú Edit.

Vasmatúra emléklapot kaptak a Pedagógiai Iskola 1960-ban érettségizett diákjai is:

A osztály – osztályfőnök Benda Kálmán: Csabajkó Irma, Csicsó Valéria, Gábel Ilona, Hegedűs Margit, Hók Terézia, Kapitány Katalin, Kazán Mária, Kelemen Erzsébet, Keszegh Mária, Kovács Valéria, Kutrucz Irén, Lelkes Ilona, Marosi Ilona, Németh Aranka, Oravetz Irén, Pál Anna, Pál Júlia, Potháczky Gizella, Suszter Ilona, Szalma Erzsébet, Telek Olga, Tokár Éva, Urbán Ilona;

B osztály – osztályfőnök Szénássy Zoltán: Barta Mária, Bernáth Olga, Czita Éva, Csicsay Gizella, Fekete Emőke, Ferencz Elvira, Gyalog Jolán, Holecz Klára, Hubík Gizella, Kanyicska Ilona, Köpcsényi Éva, Lábadi Magda, Lencsés Anna, Licskó Rózsa, Mikóczy Katalin, Nagy Erzsébet, Natkay Erzsébet, Pécsi Erzsébet, Potháczky Matild, Rácz Viola, Szabó Erzsébet, Szabó Vera, Szekeres Klára, Szemes Sarolta, Tóth Gizella Emília, Tóth Márta, Tóth Teréz, Tölgyesi Erzsébet, Valkovics Rozália.

Gyémántmatúra emléklapot kaptak 1965-ben – 60 évvel ezelőtt – érettségizett diákok:

A osztály – osztályfőnök Oláh Imre: Bódi Edit, Broczky Magda, Csepregi Ferdinánd, Fűri Magda, Gacsal Lajos, Hegedűs Sándor, Kalmár Árpád, Kalmár Tibor, Mocskos Terézia, Muhar Mária, Nagy Jolán, Nagy Zoltán, Névery László, Ollé Cecília, Perecz Judit, Reicher János, Szemes Mária, Szlávik Tibor, Vavrík Erzsébet;

B osztály – osztályfőnök Gáspár Tibor: Alföldi Attila, Balogh Ibolya, Bányai Péter, Dobis Iván, Ferencz Edit, Grédi Jolán, Harcsa Erzsébet, Hoffer Éva, Krausz Adrianna, Lévay Béla, Lipcsey Anna, Milkovics Teréz, Molnár Zsuzsanna, Pallag János, Sarău Franciska, Szarka János, Tóth Ilona;

C osztály – osztályfőnök Kamocsai Margit: Bábi Edit, Bálint Júlia, Bitter Ilona, Csöbönyei Erzsébet, Horváth Éva, Knyázsik Valéria, Kuczman Erzsébet, Lengyel Ilona, Marczinkó Rozália, Méry Katalin, Mórocz Jolán, Nagy Mária, Nagyváthy Katalin, Ódor Ilona, Ódor Zsuzsanna, Patus Magdolna, Sárközy Katalin, Soós Klára, Szabó Júlia, Tóth Piroska, Vendégh Éva.

Aranymatúra emléklapot kaptak az 1975-ben – 50 évvel ezelőtt – érettségizett diákok:

A osztály – osztályfőnök Ipóth Barnabás: Bagita Júlia, Balázs Tibor, Cingel Tivadar, Csenger Sándor, Dobay Gábor, Dózsa Edit, Galambos Rozália, Godor Erika, Kiss Erzsébet, Laczkó Béla, Nagy Gábor, Nagy Kálmán, Pati Nagy Katalin, Presztek Tibor, Szapu Tibor, Turányi János, Varga Vince, Varga Zoltán, Zsömbörgi Erzsébet;

B osztály – osztályfőnök Oláh Imre: Both László, Czókoly Gábor, Cseh Dezső, Hutter Anna, Kalácska Erzsébet, Kanyicska Ildikó, Kétyi József, Koltai Győző, Kósa Teréz, Lénárt Péter, Maszlák Attila, Mayer Imre, Nagy Hajnalka, Őri József, Salamon Lívia, Sebő Ildikó, Szabó Aranka, Szabó Endre, Szabó Márta, Téglás Zoltán, Török Tihamér, Varga Erzsébet, Zsapka Gabriella;

C osztály – osztályfőnök Gáspár Tibor: Angyal Erzsébet, Ábrahám Ildikó, Borsos Éva, Csekes Edit, Farkas Hilda, Fehérváry Klára, Gőgh Márta, Jalsovszky Katalin, Jankó Erzsébet, Kajtár Katalin, Kertész Árpád, Kolarovszky Irén, Lakatos Éva, Lengyel Adrianna, Marosi Dezső, Mészáros Zsuzsa, Németh Mária, Pocsay Anna, Polgár Erzsébet, Preiner Beáta, Rigó Árpád, Senkár Erika, Szigeti Katalin, Szolik Éva, Török Ida, Trugly Zsuzsa, Vida Katalin, Vörös Mária;

D osztály – osztályfőnök Fónad Ilona: Angyal Erzsébet, Bajla Renáta, Balázs Márta, Balogh Ella, Bednárik Magda, Csente Rozália, Cserepes Ilona, Csóka Gizella, Csutorás Anna, Danázs Erzsébet, Gőcze Éva, Jenei Mária, Kajan Irén, Kovács Márta, Marusinec Melinda, Molnár Mária, Nagy Edit, Németh Erzsébet, Németh Valéria, Paulisz Júlia, Petrik Zsuzsa, Risavi Erika, Szabó Zsuzsanna, Szekeres Irén, Szendi Ilona.

A matúra-emléklapokat Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója, Langschadl István mérnök, az öregdiákok elnöke, valamint Konczer Veronika nyugalmazott tanárnő, egykori osztályfőnök adta át. A nagytalálkozó hagyományos programpontja az oklevelesek „üzenete” volt: minden évfolyamból egy-egy matúrás szólt a megjelentekhez – visszaemlékezve diákéveikre, tanáraikra, az itt töltött éveikre, megköszönve a szervezőknek, hogy ennyi év után is szívükön viselik az egykori diákokra való odafigyelést.

A nagytalálkozó délután nemcsak érettségi találkozókkal, hanem a sokéves hagyománnyal rendelkező Generációk találkozójával folytatódott.

Az iskola testnevelés szakos tanárai színes sportdélutánt állítottak össze, ahol nem hiányozhattak a finom ételek és a késő éjszakába nyúló szórakozás sem. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Tóth István Konstantin atya, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója, és a gimnázium focicsapata is bekapcsolódott a bajnokságba.

A rendezvény idén sem jöhetett volna létre a szervezők áldozatos munkája nélkül. Köszönet illeti az öregdiák-egyesület vezetőségét, a rendezvény háziasszonyát, a műsorban és a lebonyolításban részt vevő diákokat, a gimnázium titkárságát és bőkezű öregdiák támogatóit.

A nagytalálkozóról fényképes beszámolót olvashatnak a Komárom Öregdiák hírlevél 83. számában, amely július elején jelenik meg, és a Selye János Gimnázium titkárságán kérhető.

Fehér Erzsébet/Felvidék.ma