A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új próba- és hangversenyterme

„Új otthona lett a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek (MRME). Szeptember 30-án ünnepélyes keretek között adták át Budapesten, a Jókai utca 4. szám alatt található felújított épületet. A Dohnányi Ernő Zenei Központ nevet viselő intézményben folytatja a munkáját és próbál ezentúl a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Magyar Rádió Énekkara, emellett a zenei központ professzionális zenekari és énekkari, valamint kamarazenei stúdiófelvételekre ad lehetőséget, valamint mostantól hangversenyekkel várja a nagyérdeműt” – szólt az egy évvel ezelőtti bejelentés.

Számomra a teremkomplexum megnyitása nem egyszerű hír, többet jelent, hiszen vele szemben, a Jókai utca 1. szám alatti házban nevelkedtem, s ablakom rálátott az egykori Kereskedelmi Utazók Egyesülete székházára, Pollák Manó tervező alkotására.

Az 1909-ben épült házban magam is gyakran megfordultam, a nagyteremben vívószakosztály működött, s mikor kardvívással próbálkoztam, hetente kétszer mentem edzésre.

Az MTVA néhány évvel ezelőtt szorgos keresésbe fogott, hogy pótolják a Bródy Sándor utcai Rádió-székház kiesését. A választás az említett épületre esett, ami akkortájt az Operaház próbaterme volt. Sokszor elidőztem a nyitott ablakok alatt, hallgatva, hogy milyen előadásra készülnek a Dalszínházban.

A tárgyalások után került az épület az MTVA kezelésébe, s elkezdődtek a felújítások. Nem volt könnyű feladat, hogy a két népes együttes, a zenekar és az énekkar létszámának, és az akusztikai elvárásoknak megfelelő otthonhoz jusson. A névadó Dohnányi Ernő volt. A két világháború közti időszak egyik meghatározó zenei vezetőjéről, zeneszerzőjéről, zongoraművészéről kevesen tudják, hogy 1931-34 között a Magyar Rádió Zenei Osztályának vezetői posztját is ellátta, s a szimfonikus zenekar alapítása is az ő nevéhez fűződik.

A felújított épület két nagyterme szolgálja az együtteseket. A Sapszon terem az énekkar székhelye, a nagyteremben mind a zenekar, mind pedig az énekkar is kényelmesen elfér. A helyiség hangfelvételek készítésére is tökéletesen alkalmas. Akusztikájának kialakítása különleges feladatot jelentett, a rezgések miatt le kellett választani az épület többi részéről, magyarul, épületet terveztek az épületben.

Koncerteknek is otthont ad, ezeket a Bartók Rádió élő adásban közvetíti. Számos hangversenyüket élveztem az éteren keresztül. További próbahelyeket is kialakítottak, ahol lehetőség nyílik egyéni próbákra, valamint énekórákra.

Az Intézmény kedves munkatársának kíséretében nagy érdeklődéssel jártam be a felsorolt termeket. Nem rejtem véka alá, némi nosztalgiával gondolok a Magyar Rádió legendás 6-os stúdiójára, ami építészetileg és akusztikailag is egyedülálló volt a maga korában. Minden bizonnyal hiányozni fog sokaknak a Pagoda is, ami nemcsak büféül szolgált, de meghatározó fóruma volt a Magyar Rádió közösségi életének. Lépjünk tovább, kívánom, hogy az új épület hasznosan töltse be funkcióját, s szolgálja a magyar zenei élet nemes ügyét!

Dr. Csermák Zoltán/Felvidék.ma