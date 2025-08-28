Vasúti slágerek

Az előbbi, a klasszikus zenei vonatzene-összeállítás után az ilyen témájú könnyűzenei slágereket vesszük számba. Nagyon nagy a kínálat, így csupán egy részüket gyűjthettem csokorba.

A háború előtti filmgyártás egyik leggiccsesebb darabja az 1935-ben készült Címzett ismeretlen. A történetben szerepel árva leány, anyátlan-apátlan német fiú, gazdag pártfogó, s nem is sorolom tovább. A szereposztás viszont pazar volt: Ágay Irén, Ráday Imre és Kabos Gyula neve csalogatta be a nézőket a mozikba. A híres dalbetétje hamar slágerré vált: „Az én rózsám vasutas, vasutas, vasutas,/ Hogyha nem sok az utas, rögtön megölel”.

A háború utáni szakszervezeti, KISZ-összejövetelek, vállalati bulik nem telhettek el „zakatolás” nélkül, a kollektíva tagjai az előttük lévő vállára helyezett kézzel jártak körbe-körbe, s harsogták: „Hegyek között, völgyek között zakatol a vonat, én a legszebb lányok közül téged választalak. Egy a jelszó: tartós béke…” és így tovább. Az utóbbi „békestrófánál” már felkérhettem a kedvenc „elvtársnőmet” páros táncra, majd minden kezdődött elölről.

A hatvanas évek slágerei közül is sok kötődött a vasúthoz. Kezdjük Poór Péter örökzöld slágerével, a Fekete vonattal: „Ajjaj, fekete vonat, elvitted a páromat, ennyit ér a szerelem, porig ég, csak a füstje marad.” A kivételes hangadottságú énekes száma hamar a közönség kedvence, így aranylemez is lett.

Neményi Béla és az akkoriban igen népszerű Atlantis együttes népszerű nótája a Drága bakter úr az 1967-es Táncdalfesztiválon került a döntőbe. Elég primitív szám volt, de az akkori szóhasználattal a „közönség kajálta”.

Amíg az előző cikkben említett Honeggert a Pacific 231 ihlette, addig Cseh Tamás (Bereményi Géza szövege) a magyar legendás 424-es mozdonyt énekelte meg 1978-ban a Désiré apja című dalában: „Száll a 424-es, mert az én apám a fűtő/ Előre, sohase hátra”. E szöveg később szállóigévé vált. A híres szerzőpárost máskor is az utazás tartotta lázban, a Váróterem című dal egy lerobbant környezetben játszódó dekadens éjszakai várakozás története, igazi korrajz, tele áthallásokkal.

Együttesek névadásában is szerepet játszott a vasparipa. A Fekete Vonat roma hiphop együttes nevét ugyan Poór Péter slágere ihlette, de számai filozófiáját az egykori nyírségi-szatmári személyvonatok életéből, valamint az azokon utazó roma munkások sanyarú sorsából merítette.

Nézzük végül a nagyágyút! A Lokomotiv GT együttes nevének összetételéből a Lokomotiv eredete feledésbe merült, minden bizonnyal az erőt sugárzó járgányra utal, a GT viszont a Grant Turismo a nagy túraautókra céloz, de ezúttal az együttes előtt álló nehéz feladatokat jelölheti. A banda kemény magja az Omegából vált ki, s az új formációt talán nemzetközi viszonylatban is a legnagyobb hatású magyar szupercsapatként tartják számon. A mozdony sokszor jelenik meg lemezborítójukon, s az 1992-es búcsúkoncertjükre is a gőzösön érkeztek a tagok.

Csermák Zoltán/Felvidék.ma