A szülők beszélgessenek a leendő elsősökkel az iskolakezdésről!

A szülőknek beszélgetéssel kellene felkészíteniük a gyereküket az iskolakezdésre – javasolják a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szakértői.

Azt is tanácsolják, bátorítsák a gyereket azzal, hogy az iskolában új barátokat fog szerezni, és sok új, érdekes dolgot fog tanulni. Kerülniük kell az olyan mondatokkal, mint „Várj csak, nemsokára iskolába mész…” vagy „Az iskolában majd helyre tesznek”, mert ezzel megfélemlítjük a gyereket. „Minden gyerek más, és az iskolakezdést is minden gyerek máshogy éli meg. Fontos, hogy támogassuk, bátorítsuk őket, hogy képesek legyenek megbirkózni az iskolába lépéssel!” – fogalmaztak a szakemberek.

A szakértők arra figyelmeztetik a szülőket, hogy el kell magyarázniuk a gyereknek, mi vár rá az iskolában, hogy ott más szabályok érvényesek, más a napirend, mint az óvodában, és hogy egy iskolásnak már felelőssége is van, és hogy iskolába járni kötelező.

A szakemberek szerint a szülőknek oda kell figyelniük arra, nehogy a gyerek átvegye az esetleges kétségeiket.

„A leendő iskolásban ez ellenállást, bizonytalanságot vagy félelmet alakíthat ki, és már a kezdet is nehéz lesz” – figyelmeztettek a szakértők, és hozzátették, az óvodából az iskolába való átmenet fontos mérföldkő a gyerek és az egész család életében, ezért pozitív élményeknek kell hozzá kapcsolódnia, mivel a gyerekek alapvetően örülnek annak, hogy iskolások lesznek.

TASR/Felvidék.ma