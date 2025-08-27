Home Magazin A szülők beszélgessenek a leendő elsősökkel az iskolakezdésről!
Magazin

A szülők beszélgessenek a leendő elsősökkel az iskolakezdésről!

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma, archív)

A szülőknek beszélgetéssel kellene felkészíteniük a gyereküket az iskolakezdésre – javasolják a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szakértői.

Azt is tanácsolják, bátorítsák a gyereket azzal, hogy az iskolában új barátokat fog szerezni, és sok új, érdekes dolgot fog tanulni. Kerülniük kell az olyan mondatokkal, mint „Várj csak, nemsokára iskolába mész…” vagy „Az iskolában majd helyre tesznek”, mert ezzel megfélemlítjük a gyereket. „Minden gyerek más, és az iskolakezdést is minden gyerek máshogy éli meg. Fontos, hogy támogassuk, bátorítsuk őket, hogy képesek legyenek megbirkózni az iskolába lépéssel!” – fogalmaztak a szakemberek.

A szakértők arra figyelmeztetik a szülőket, hogy el kell magyarázniuk a gyereknek, mi vár rá az iskolában, hogy ott más szabályok érvényesek, más a napirend, mint az óvodában, és hogy egy iskolásnak már felelőssége is van, és hogy iskolába járni kötelező.

A szakemberek szerint a szülőknek oda kell figyelniük arra, nehogy a gyerek átvegye az esetleges kétségeiket.

„A leendő iskolásban ez ellenállást, bizonytalanságot vagy félelmet alakíthat ki, és már a kezdet is nehéz lesz” – figyelmeztettek a szakértők, és hozzátették, az óvodából az iskolába való átmenet fontos mérföldkő a gyerek és az egész család életében, ezért pozitív élményeknek kell hozzá kapcsolódnia, mivel a gyerekek alapvetően örülnek annak, hogy iskolások lesznek.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Iskolakezdés előtt érdemes kialakítani a gyermekek alvási rutinját

Rekordmennyiségű, szúnyogok által terjesztett betegség leselkedik az európaiakra...

Befogadó közösség tagjaiként fejlődhetnek a felvidéki hallgatók a...

Olvasni pedig kell!

A kérészek tömeges rajzása miatt ideiglenesen megváltoztatják a...

Elérkezett a fekete üröm és az invazív parlagfű...

Több mint 45 ezer pirotechnikai effekt lesz a...

Hasmenés gyermekeknél: hogyan segíthet a banán, és mikor...

Nem minden balkezes kétbalkezes

Ázsiai kiskarmú vidrák születtek

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma