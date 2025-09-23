Tíz éve indult a duális képzés Szlovákiában

A duális képzés, amelynek során a tanulók az iskolapadban tanultakat a munkahelyeken, a gyakorlatban egészítik ki, tíz évvel ezelőtt kezdődött Szlovákiában. Az oktatás ilyen formája egyaránt hasznos a tanulók és a munkaadók, a cégek, a vállalkozások, valamint az állam szempontjából is. A tíz évvel ezelőtt, 2015-ben történt bevezetése óta a szakmunkás tanulók és az ebben résztvevő munkahelyek száma egyre emelkedett, az előző tanévben már 10 000 diákot részesítettek duális oktatásban.

„A duális képzés eredményes példája annak az oktatási rendszernek, amelyet a munkáltatók igényelnek. A diákok valós tapasztalatokra tesznek szert, jobban érvényesülnek a munkaerőpiacon, a vállalatoknak pedig szakképzett dolgozókat biztosít. Tíz év tapasztalatai után látjuk, hogy ez a modell Szlovákiában bevált, ezért a jelenlegi törvényes keretek között tovább fejlesztjük” – nyilatkozta Tomáš Drucker oktatási miniszter.

A duális képzés olyan szaktudást biztosít, amelyet a diákok közvetlenül a munkáltatónál szereznek meg.

A 2023/24-es tanévben a szakmunkásképzőkben tanulók mintegy 7 százaléka részesült ilyen oktatásban, 150 szakmában 1300 munkáltatónál. A legtöbben Kassa megyében, a diákok mintegy 18 százaléka, majd Eperjes és Besztercebánya megyében a diákok 15-15 százaléka, a legkevesebb pedig Pozsony megyében, mindössze a diákok 8 százaléka vett részt az ilyen oktatásban.

A legtöbben a kereskedelmi akadémiák, aztán a technikai irányzatok tanulói voltak, illetve az elárusítóknak, üzleti alkalmazottaknak tanulók. Az oktatást a Vállalati Oktatási Központok koordinálják, amelyek lehetővé teszik a módszer alkalmazását az iskolák és a munkáltatók között. Példa erre a Pozsonyi Duális Akadémia és a nyitrai Deutsch-Slowakischen Akademien. Ezek a központok főleg a kis- és középszintű munkahelyeket segítik, amelyeknek nincs saját kapacitásuk a szakképzésre.

A duális képzést újabb törvények érvényesítésével kívánják kiszélesíteni, a törvénytervezet már a parlamentben vár az elfogadásra.

A törvénytervezetben szerepel még több kis- és közép nagyságú cég bevonása a képzésbe, így például duális képzést terveznek az egészségügyi szakiskolákban tanulóknak, a szakképzést pedig kiterjesztenék a nyári vakáció idejére, és a minimálbér alapján történő támogatást adnának azoknak a munkáltatóknak, amelyek bekapcsolódnak az oktatás ilyen formájába.

Szeretnék a tapasztalatokat átvenni olyan országoktól, ahol már jól bevált ez a módszer. Így Ausztriától, Svájctól, Németországtól, ahol kiválóan működnek az oktatási központok és azok az alapok, amelyeken keresztül támogatást biztosítanak a diákoknak. A hazai duális képzésről bővebb tájékoztatást nyújt az Oktatási Minisztérium Oktatáspolitikai Intézete és a Szlovák Pénzügyminisztérium Értéket pénzért osztálya.

(BM/Felvidék.ma/webnoviny.sk)