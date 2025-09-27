Home Magazin Októberi, néhol novemberi időjárásnak felel meg az idei szeptember
Magazin

Októberi, néhol novemberi időjárásnak felel meg az idei szeptember

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Őszi tükröződés a Csorba-tavon (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

Október közepének felel meg a mostani időjárás, Észak- és Nyugat-Szlovákia egyes részein pedig november elejének – tette közzé a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a szeptember 25-én mért, helyenként rendkívül alacsony hőmérsékletekkel kapcsolatban.

„400 méteres tengerszint feletti magasságnál csupán 10-15 Celsius-fok között alakult a nappali hőmérséklet, a 600 és 900 méter közötti völgykatlanokban pedig még hidegebb volt, főleg Zsolna megyében és a Felső-Szepességben (Spiš). Poprádon 8,5 fok volt a napi maximum, Námesztóban csak 6,6 fok” – közölte az intézet. Például Pöstyénben is csak 12 fok volt, ami a november eleji átlagnak felel meg. Oravská Lesnán 7,1 fok volt a napi csúcs, ez november 10-e körül megszokott. Tőketerebesen kevésbé volt barátságtalan az időjárás, ott csütörtökön 14,3 fokot mértek, ami október közepén megszokott.

TASR/Felvidék.ma

