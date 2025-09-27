A magyar iskolaválasztás az egész magyarságnak fontos

Folyamatosak a beiratkozási ösztöndíj-átadások a Rákóczi Szövetség szervezésében. A Galántai járásban Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke személyesen jött el megköszönni a szülőknek a felelős döntést, hogy magyar iskolát választottak gyermeküknek.

A Rákóczi Szövetség munkatársai 2004 óta minden évben ellátogatnak azokhoz a családokhoz és gyermekekhez, akik magyar iskolát választanak.

„Ez a hagyomány Halz József idején indult, és azóta is folytatódik. A szülők egy borítékot kapnak, benne egy jelképes pénzösszeggel és Szent István képével, ami az összefogást szimbolizálja: sok jóérzésű ember, önkormányzat és közösség támogatását” – mondta a Rákóczi Szövetség elnöke.

Csáky Csongor kifejtette, több mint 19 ezer gyermek táborozott a szervezésükben 33 országból, minden szülő szimbolikus regisztrációs díjat fizetett, amelyből és más felajánlásokból állt össze a támogatás.

Elhozták a Felvidékre azt az üzenetet is, hogy a magyar iskolaválasztás fontos nemcsak a családnak és a helyi közösségnek, hanem az egész magyarságnak, mert minden gyermek számít.

Emlékeztetett, emellett a szülők a „Szülőföldön magyarul” program keretében 100 ezer forintos támogatást és iskolatáskát is kapnak.

A Galántai járásban Zupko Tamás, Pozsonyvezekény polgármestere, a Magyar Szövetség járási elnöke, a Csemadok elnökségi tagja; Forró Krisztián, a Megbecsültek Társaságának elnöke, Nagyszombat megye képviselője, a szlovák köztársasági elnök tanácsadója is eljött gratulálni a szülőknek, illetve az ösztöndíj átadó ünnepségen megköszönte a szervezők munkáját és a magyar kormány támogatását, amely ösztöndíjjal segíti a felvidéki magyar családokat.

Forró Krisztián hangsúlyozta, hogy bár határok választanak el, egy nemzethez tartozunk.

Úgy véli, a magyar iskolaválasztás hosszú távon is előnyös, mert az anyanyelven tanuló gyermek nem kerül hátrányba az iskolakezdéskor, valamint a kétnyelvűség gazdasági és társadalmi előnyt jelent.

Arra is figyelmeztettek, hogy sokan megbánják, ha nem kapják meg otthon a magyar nyelvtudást. Nem utolsósorban biztatta a gyermekeket a tanulásra és céljaik elérésére, a szülőket pedig arra, hogy továbbra is támogassák gyermekeiket.

A térségben az ösztöndíj átadásokat a Horváth Judit vezette Galánta és Vidéke Társulás célalap szervezte. Elmondta, nagyon érzik, hogy a szülők hálásak az ösztöndíjért és az iskolatáskáért, amely ennek a támogatásnak része.

A Rákóczi Szövetség azonban ezt követően sem engedi el a gyermekek kezét: táborokat, rendezvényeket és iskolai kirándulásokat kínál.

„A kis elsős, aki magyar iskolába iratkozott, a későbbiekben is számtalanszor találkozhat a Szövetség nevével és támogatásával – nem csupán az ösztöndíj révén” – nyomatékosította Horváth Judit.

Kifejtette, tapasztalatuk szerint erős magyar bázissal rendelkezünk. „Természetesen vannak gyermekek, akik végül szlovák iskolába kerülnek – értük az utolsó emberig, foggal-körömmel küzdünk, hiszen minden egyes gyermek számít. Bízunk benne, hogy jövőre még több szülőnek sikerül átadnunk az üzenetet: a magyar gyermeknek magyar iskolában a legkönnyebb a tanulás, és onnan tud a legteljesebben kibontakozni” – mondta Horváth Judit.

A Rákóczi Szövetségnek a Nádszegi Magyar Tannyelvű Alapiskolában, a galántai Pázmány Péter Alapítvány székházában és a Nagyfödémesi Borsos Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskolában volt az idei 130-132. átadási helyszíne. Ebben a térségben összen 182 ösztöndíjat igényeltek. A magyar iskolakezdők köszöntésének 2025-ös ütemterve szerint a következő átadásra a hétvégén Temesváron kerül sor. Hétfőn, szeptember 29-én pedig a nógrádi régióban a Losonci és Füleki Célalapoknál találkoznak a szülőkkel.

HE/Felvidék.ma