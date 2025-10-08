Home Régió A polgármester a lakóközösségek képviselőivel egyeztetett Dunaszerdahely tisztán tartásáról
(Fotó: Rózsár Vince/dunstreda.sk)

A dunaszerdahelyi városháza Makovecz-termében október 7-én dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere fogadta a lakóközösségek képviselőit és lépcsőházfelelőseit, hogy a város tisztaságáról, a hulladékkezelés hatékonyságáról és a közösségi együttműködés lehetőségeiről egyeztessenek.

A találkozó középpontjában az új, mágneses kulccsal zárható hulladéktárolók álltak, amelyeket a rózsaligeti lakótelepen már sikeresen bevezettek. A próbaprojekt eredményei egyértelműek:

rendezettebbé vált a környezet, és több illegális szemetelőt is sikerült azonosítani. A tapasztalatok alapján most más lakótelepeken is lehetőséget kínálnak a rendszer bevezetésére.

„Személyes meggyőződésem, hogy ha egy lakóközösség tagjainak többsége úgy érzi, képes felelősen és együttműködve működtetni a mágneses kulccsal zárható tárolórendszert, akkor ez a megoldás valóban működni fog, és például szolgál másoknak is” – hangsúlyozta dr. Hájos Zoltán polgármester.

A városban jelenleg 116 tárolóketrec található, és ezek közül soknál szükség van a működés újraszervezésére. A cél, hogy minden tároló tisztább, biztonságosabb és kizárólag az arra jogosult lakók által használható legyen.

A rendszer bevezetése átlátható folyamatban történik: ha a lakóközösség megegyezik a bevezetésről, a társasházkezelő megrendeli a zárat a Municipal Real Estate társaságnál, a cég elvégzi a beszerelést, majd a városi hivatal biztosítja a szükséges csipeket, amelyeket munkatársai munkaidő után házhoz is visznek – megkönnyítve ezzel a lakók dolgát.

A zár ára áfával együtt 1300 euró (ez az összeg a tárolót használók között megoszlik), a csipek költségét pedig az önkormányzat átvállalja.

A városi hivatal a tisztaság megőrzése érdekében fotócsapdákat is alkalmaz, amelyek városszerte vándorolva segítik az illegális szemétlerakások visszaszorítását. A tapasztalatok szerint a kamerák elrettentő hatásúak, és több szabályszegést is sikerült velük dokumentálni.

A téma aktualitását az is adja, hogy jelenleg zajlik a közbeszerzési eljárás Dunaszerdahely következő időszakra szóló hulladékszállítási szolgáltatásának kiválasztására. A városvezetés célja, hogy a jövőben is hatékony, gazdaságos és lakosságbarát rendszer működjön, ezért a mostani egyeztetésen is fontos szerepet kaptak a házbizalmiak véleményei és javaslatai.

„Célunk, hogy a lakosság bevonásával, fokozatosan és közösségi együttműködésre építve valósuljon meg a városi hulladékgazdálkodás megújítása. Ne fizessünk mások hulladékáért – dolgozzunk együtt egy tisztább, rendezettebb Dunaszerdahelyért!”

– zárta gondolatait Hájos Zoltán.

dunstreda.sk/Felvidék.ma

