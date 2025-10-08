Az óvintézkedések betartására hívják fel a figyelmet az A típusú hepatitis megbetegedéssel szemben

Az elmúlt időszakban fokozatosan növekszik az A típusú hepatitis megbetegedések száma a Lévai járásban. A járási székhely mellett további településeken is megjelent a megbetegedés, több oktatási intézményben is regisztráltak fertőzéseket. Ezért a Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal a napokban ajánlást tett közzé a megelőző intézkedések végrehajtásáról.

A hivatal az A típusú hepatitis megbetegedések miatt javasolja megelőző intézkedések bevezetését a betegség terjedésének megakadályozása érdekében.

„Az A típusú vírusos hepatitis fertőző betegség, amely elsősorban kézmosás elmulasztása következtében terjed, a higiéniai szabályok be nem tartása miatt.

A fertőzött személyek a vírust a székletükkel ürítik, és a nem megfelelő kézmosás révén a kórokozó a környezetbe kerül, ahol más személyek kezére juthat. A fertőzés így közvetlen érintkezéssel, vagy szennyezett élelmiszerek útján az emésztőrendszerbe kerülve újabb megbetegedést okozhat” – olvasható a magyar nyelven is közreadott közleményben.

Mint a közlemény folytatja, ezért szükséges, hogy minden olyan helyen, ahol kapcsolatba lehet kerülni fertőzött személlyel, biztosítva legyen az érintett csoportok (pl. munkavállalók, vásárlók, ügyfelek stb.) tájékoztatása, valamint fokozott higiéniai intézkedések betartása, az alábbi elvek alapján:

A közös használatú helyiségek (épületrészek, munkaállomások, liftek, mellékhelyiségek) napi rendszerességű, nagy felületű fertőtlenítése.

A közös helyiségek mosható felületeinek (korlátok, kilincsek, folyosói asztalok és székek stb.) napi rendszerességű, kis felületű fertőtlenítése.

Azokban az irodákban, ahol ügyfelek is megfordulnak, a mosható és fertőtleníthető felületek napi fertőtlenítése.

A dolgozók személyes higiéniájának szigorú betartása, különös tekintettel a rendszeres és alapos, meleg vízzel és szappannal történő kézmosásra; szükség esetén alkoholos kézfertőtlenítők alkalmazása.

A fertőzés gócpontjaiban használt járművek napi fertőtlenítése.

Ezeknek az elveknek a betartása rendkívül fontos a fertőzés megelőzése szempontjából.

A Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal javasolja továbbá, hogy azoknál a munkavállalóknál, akik a működés szempontjából nehezen pótolhatók, fontolják meg az A típusú hepatitis elleni védőoltás lehetőségét

– olvasható Ipolyság városának hivatalos közösségi oldalán.

A vírus a külvilágban sokáig életképes marad, így a szennyvízzel fertőzött szabad vizekben való fürdés során véletlenül lenyelt víz, mosatlan zöldség, gyümölcs, valamint nyaraláskor fogyasztott nyers ételek, helyi csapvíz is átviheti a fertőzést.

A fertőző májgyulladás lappangási ideje 2-6 hét. Néhány napig tartó lázzal, étvágytalansággal, gyengeséggel és hasi fájdalommal kezdődik. Ezeket a tüneteket étvágytalanság, hányás, a has jobb felső részén jelentkező fájdalom vagy érzékenység, továbbá sötét színű vizelet, világos színű széklet, sárgaság vagy a szem besárgulása követik. Gyermekkorban a betegség általában enyhe, a súlyosnak induló esetek is gyorsan gyógyulnak. Minél idősebb a beteg, annál gyakoribb a súlyosabb kórlefolyás.

A régióban tevékenykedő orvosok is felhívják a figyelmet a védőoltás nyújtotta védelemre a kórokozóval szemben.

Amint azt Tóth Nikolas, Ipolyságon praktizáló gyermekorvos a rendelő hivatalos közösségi oldalán közzétette: „Az utóbbi időben a közegészségügyi szakemberek a lévai régióban is megnövekedett számú A típusú vírusos májgyulladásos (hepatitis A) megbetegedést regisztráltak. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmet a védőoltás fontosságára, amely hatékony védelmet nyújt gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.”

A bejegyzésben kiemelte,

mivel nincs specifikus gyógymódja, csak tüneti kezelés lehetséges, a védőoltás a leghatékonyabb megelőzés.

Mint írta, a védőoltás két adagból áll, amelyeket 6–12 hónap különbséggel adnak be. A második adag után hosszú távú, élethosszig tartó védettség alakul ki. A hepatitis A elleni vakcinák biztonságosak és jól tolerálhatók; az esetleges mellékhatások enyhék (injekció helyén jelentkező fájdalom, átmeneti fáradtság vagy hőemelkedés). Az oltás már 1 éves kortól beadható – magyarázta a gyermekgyógyász a Facebook-oldalán.

Fontos azonban tudni, hogy a hepatitis A elleni oltás nem kötelező, ezért az oltóanyagot egyénileg kell megvásárolni. Egy adag ára körülbelül 15–20 euró. A legtöbb egészségbiztosító (VšZP, Union, Dôvera) 1 vakcina árának 50–100%-át téríti meg, ezért a szakemberek javasolják, hogy érdeklődők tájékozódjanak közvetlenül a biztosítójuknál a pontos feltételekről.

A betegség nagyobb számarányban pár héttel ezelőtt a Lévához tartozó Lászlómajorban ütötte fel a fejét a hátrányos helyzetű lakosság körében. Azóta számos intézmény megelőző intézkedéseket vezetett be. A járás kórházaiban tilos a látogatás, az oktatási intézményekben és közhivatalokban is felhívták a figyelmet az alapvető higiéniai előírások betartására.

Pásztor Péter/Felvidék.ma