A belső ellenőrzés is vizsgálja a Szlovák Információs Szolgálat igazgatója balesetének körülményeit

Pavol Gašpar (Fotó: TASR/Jakub Kotian)

A belügyminisztérium Ellenőrzési Szolgálati Hivatala (ÚIS) vizsgálja azokat a médiában is megjelent értesüléseket, melyek szerint Branislav Hajnovič nyitrai kerületi rendőrfőkapitány is felbukkant Pavol Gašpar, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatója nyitrai közúti balesetének helyszínén – erősítette meg Andrea Dobiášová, a belső ellenőrzés szóvivője.

A vizsgálatról Martina Bajo Holečková, az SaS képviselője számolt be, akit már meghallgatott a belső ellenőrzés.

„Branislav Hajnovič kerületi rendőrfőkapitány elismerte, hogy megjelent a baleset helyszínén, de azt állítja, véletlenül pont éppen arra hajtott, és azért állt meg, mert a rendőrök még nem értek ki a helyszínre.

Pavol Gašpar, az SIS igazgatója egy tévényilatkozatban azt mondta, Hajnovič a baleset után két és fél órával jelent meg a helyszínen, jóval azután, hogy kiérkezett a rendőrség” – mondta Bajo Holečková.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Gašpar azt állítja, senkinek sem telefonált a helyszínről. Fényképek és videófelvételek is vannak arról, hogy Gašpar telefonon beszél valakivel a baleset helyszínén.

Az SIS igazgatója augusztus 30-án közúti baleset érintettje volt a nyitrai Dobšinský utcán. A másik autóban könnyebben megsérült egy kiskorú. Az alkoholszondás ellenőrzés szerint egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt.

TASR/Felvidék.ma

