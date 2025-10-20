56 csepp vér – önkéntes véradás a szabadságharc tiszteletére

Véradással tisztelegtek az 1956-os forradalom hősei előtt Füleken, ahol október 20-án, hétfőn délelőtt 9 és 14 óra között zajlott az „56 csepp vér – másnak egy élet” elnevezésű önkéntes véradási akció a Füleki Gimnáziumban.

Az eseményt a Csemadok Füleki Alapszervezete és a Szlovák Vöröskereszt szervezte, együttműködésben a helyi gimnáziummal és szakközépiskolával. A véradás célja az volt, hogy a résztvevők a vérükkel szimbolikusan tisztelegjenek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt.

A rendezvényen összesen 40 véradó vett részt, köztük a gimnázium és szakközépiskola diákjai, a Dometic cég alkalmazottai, szülők, helyi civilek, sőt néhányan az anyaországból is érkeztek, hogy segítsenek.

Külön örömre adott okot, hogy huszonhárman első alkalommal adtak vért – ez a szám is szimbolikus jelentéssel bírt, hiszen az eseményt az október 23-i forradalom szellemében szervezték.

A véradással nemcsak életeket mentettek, hanem elindították a füleki október 23-i emlékprogramok sorozatát. A héten több eseménnyel is megemlékeznek a szabadságharc hőseiről: szerdán a Füleki Gimnáziumban kvízprogram várja a diákokat, csütörtökön pedig a Füleki Városi Művelődési Központ lépcsőin gyújtanak meg 56 mécsest, így tisztelegve az 1956-os események emléke előtt. A megemlékezés napján a Generáció Táncműhely is színpadra lép a „Katasztrófa. Avagy ember! Ez tragédia!” című előadásával.

Az esemény szervezői köszönetet mondtak minden véradónak, aki nemcsak fizikai, hanem erkölcsi értelemben is hozzájárult ahhoz, hogy a forradalom hőseinek üzenete – az összefogás és önzetlenség – ma is élő példaként szolgáljon.

Felvidék.ma