Terrorista támadás miatt 21 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság Juraj C.-t

Terrorista támadás miatt kedden 21 év szabadságvesztésre ítélte a besztercebányai Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) a Robert Fico (Smer-SD) kormányfő ellen tavaly május 15-én merényletet elkövető Juraj C.-t.

A 72 éves Juraj C.-t védett személy ellen elkövetett terrortámadással vádolták, amiért akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható.

Az nem volt kérdéses, hogy a merényletet ő követte el, vita csak a bűntett jogi minősítéséről volt a tárgyaláson.

Katarína Habčáková ügyész és David Lindtner, a kormányfő jogi képviselője szerint minden kétséget kizáróan bizonyítást nyert, hogy a vádlott terrortámadást követett el.

Juraj C. ügyvédje, Namir Alyasry azt javasolta, hogy a bűncselekményt közszereplő elleni támadásnak minősítse a bíróság, amiért enyhébb büntetés, 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Juraj C. a tárgyaláson kijelentette, azért lőtt rá Ficora, hogy az egészségi állapota miatt ne lehessen tovább kormányfő, de nem akarta megölni.

Úgy vélte, a nyitrabányai kihelyezett kormányülés megfelelő alkalom volt a támadás elkövetésére. Amikor Fico elindult a szimpatizánsai felé, előhúzta legálisan tartott fegyverét, és ötször rálőtt. A tárgyalás július 8-án kezdődött, összesen nyolc tárgyalási nap volt.

Az ítélet nem jogerős.

tasr/Felvidék.ma