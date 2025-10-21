Orbán Viktor válaszolt Toroczkai Lászlónak a kárpátaljai autonómia ügyében

Hétfőn az Országgyűlésben Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy a Budapestre tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozón felveti-e Kárpátalja autonómiájának ügyét, azt válaszolta: az alkotmány szerint a határon túli magyarok esetében az autonómiát a kormánynak mindig mindenhol képviselnie kell.

Toroczkai László (Mi Hazánk) történelmi jelentőségűnek nevezte a Budapestre tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozót, és azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy ezen felveti-e Kárpátalja ügyét.

Úgy fogalmazott: a trianoni rendkívül igazságtalan és gyalázatos békediktátum óta nem sok ilyen történelmi jelentőségű találkozóra került sor Magyarországon, így „itt a remek alkalom, hogy ebből a rettenetes igazságtalanságból valamit jóvá tegyen a nagyvilág”.

Felhívta a figyelmet az eredményes 1991-es referendumra, amely nemcsak Ukrajna függetlenségéről, hanem Kárpátalja önrendelkezéséről is szólt.

Orbán Viktor válaszában reményét fejezte ki, hogy a találkozó valóban létrejön. Most egyelőre az előkészítés fázisában vagyunk – jelezte, megjegyezve, hogy a nemzetközi világban ma csak az a találkozó biztos, ami már megtörtént.

Az autonómia kérdéséről szólva leszögezte: a magyar alkotmány kimondja, hogy az autonómiát a határon túli magyarok esetében a kormánynak, mint államcélt, mindig mindenhol képviselnie kell.

„Ezért mindig, mindenhol, ahol erre megfelelő alkalom kínálkozik, képviselem ezt az ügyet” – jelentette ki.

Hangsúlyozta: a háború blokkolja a magyar gazdaságot, ezért meggyőződése, hogy a magyar családoknak nem diplomáciai eseményként, hanem úgy érdemes tekinteni erre a találkozóra, mint a magyar gazdaság és a magyar emberek elemi életkörülményeit befolyásoló eseményre.

Toroczkai László kritikájára – miszerint nem látja, hogy a magyar kormány képviselné az autonómia ügyét – a miniszterelnök Szijjártó Péter külügyminiszter nyilatkozatait ajánlotta a képviselő figyelmébe, szerinte ugyanis „széles irodalma” van annak a harcnak, amit a kormány folytat a kárpátaljai magyarok autonómiatörekvései érdekében.

Megerősítette: alkotmányos kötelessége a mindenkori magyar kormánynak, hogy mindig, mindenhol, ahol megfelelő alkalom kínálkozik, lépéseket tegyen az autonómia érdekében, és eszerint fog eljárni.

mti, Demokrata/Felvidék.ma