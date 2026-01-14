Elkezdődött a szlovák kormányfő elleni merényletet helyeslő nyugdíjas férfi pere

A Robert Fico (Smer-SD) kormányfő elleni merénylet nyilvános helyeslése miatt állt szerdán a besztercebányai Speciális Büntetőbíróság elé Július K. A 2024 májusában történt merénylet elkövetése miatt a Speciális Büntetőbíróság már 21 év szabadságvesztésre ítélte Juraj C.-t, a vád terrorista cselekmény elkövetése volt.

Július K. az interneten több bejegyzésben is támogatta Juraj C.-t, azt állítva, hogy ártatlan. Védőügyvédje szerint ezek csupán „szatirikus bejegyzések voltak, bár talán kissé durvák”.

A nyugdíjas férfi „Kék nyuszika” néven posztolt az interneten, a májusi merénylet után többször helyeselte a terrortámadást, és a vád szerint ezzel a terrorizmusban való részvétel egyéb formájának bűncselekményét követte el.

„A merénylet után kijelentette, hogy Juraj C. rosszul célzott, homlokon kellett volna lőnie a kormányfőt” – mondta a bíróságon Janka Pravdová, a Nyitrai Kerületi Ügyészség ügyésze.

Július K. a tárgyalás megnyitása után elfogultság miatt a bíró kizárását kérte az ügyből, mivel tagja volt a Juraj C.-t bűnösnek találó bírói szenátusnak. „Ezért nyilvánvalóan az a jogi véleménye, hogy terrortámadás történt, és így nincs esélyem meggyőzni ennek ellenkezőjéről” –mondta a nyugdíjas férfi.

Szerinte az a kérdés, hogy történt-e terrortámadás, és úgy, ahogy a vádiratban szerepel. Július K. szerint erre még nincs jogerős válasz, mivel az ügy a fellebbviteli bíróságra került.

A bírónő azzal utasította vissza a panaszt, hogy nem érzi magát elfogultnak. „Ártatlan vagyok” – jelentette ki Július K., majd megtagadta a vallomástételt. Ezért az előkészítő eljárás során tett vallomását olvasták fel.

Akkor azt állította, nem helyeselte a merénylet elkövetését, és nem hiszi, hogy egyáltalán rálőttek Robert Ficóra. Azt állítja, csupán a kételkedését fejezte ki, hogy valóban megtörtént-e a merénylet, mert nagyon sok a tisztázatlan részlet.„Nem hiszem, hogy merénylet történt, csak megrendezték” – mondta az előkészítő eljárás során.

Úgy véli, Juraj C.-t felbérelték, hogy eljátssza a merénylő szerepét. „Mintha a Švejket olvasnám. Hogyan helyeselhetnék valamit, ha el sem hiszem, hogy megtörtént, és több bejegyzésben is megkérdőjeleztem? Ma már talán elképzelhetőnek nevezném, hogy sor került a támadásra, de biztosan nem úgy, ahogy a kormánypártok állítják. El akarnak hallgattatni, mert feszegetem a témát. Ha a kormányfő akarná, elárulná, hogy ki műtötte, bemutathatná az orvosi jelentéseket és leleteket, és közölhetné, pontosan milyen sérülései voltak” – mondta szerdán Július K. a saját korábbi vallomásával kapcsolatban.

TASR/Felvidék.ma