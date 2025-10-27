Home Ajánló Külpolitikai töréspontok a Trump-koalíción belül
Külpolitikai töréspontok a Trump-koalíción belül

John Lukacs Világrend Elemzések 2025/13. száma

Ezúton ajánljuk figyelmükbe a John Lukacs Világrend Elemzések 2025/13. számát, melynek címe: Külpolitikai töréspontok a Trump-koalíción belül.

  • A Donald Trump megválasztását elősegítő MAGA-koalíció rendkívül sokszínű, olyan elemeket is magába foglal, amelyek hagyományosan nem tartoztak a Republikánus Párthoz.
  • Trump „America First” külpolitikájára hatással vannak a korábbi beavatkozásellenes, populista mozgalmak az amerikai jobboldalon.
  • A MAGA-mozgalom sokszínűségének köszönhetően ideológiai szempontból nem egységes, jelentős véleménykülönbségek vannak a koalíción belül.
  • A MAGA-koalíció frakciói saját ideológiai háttérrel és külpolitikai célokkal rendelkeznek, nézetkülönbséget okozva többek között Izrael és a Közel-Kelet, Ukrajna, Kína, a nemzetközi intézmények, valamint a kereskedelmi és bevándorlási politika ügyében.
  • Donald Trump hozza meg a végső döntéseket, és a frakciók őt próbálják befolyásolni. Trump külpolitikai megközelítése tranzakcionalista jellegű, de megvannak a saját prioritásai.

Elemzéseinket megtalálja a John Lukacs Intézet honlapján.

Világrend_Elemzesek_2025_13

A John Lukacs Világrend Elemzések sorozat szerkesztői, Csizmazia Gábor, Eszterhai Viktor és Tárnok Balázs.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

