Ezúton ajánljuk figyelmükbe a John Lukacs Világrend Elemzések 2025/13. számát, melynek címe: Külpolitikai töréspontok a Trump-koalíción belül.

A Donald Trump megválasztását elősegítő MAGA-koalíció rendkívül sokszínű, olyan elemeket is magába foglal, amelyek hagyományosan nem tartoztak a Republikánus Párthoz.

Trump „America First” külpolitikájára hatással vannak a korábbi beavatkozásellenes, populista mozgalmak az amerikai jobboldalon.

A MAGA-mozgalom sokszínűségének köszönhetően ideológiai szempontból nem egységes, jelentős véleménykülönbségek vannak a koalíción belül.

A MAGA-koalíció frakciói saját ideológiai háttérrel és külpolitikai célokkal rendelkeznek, nézetkülönbséget okozva többek között Izrael és a Közel-Kelet, Ukrajna, Kína, a nemzetközi intézmények, valamint a kereskedelmi és bevándorlási politika ügyében.

Donald Trump hozza meg a végső döntéseket, és a frakciók őt próbálják befolyásolni. Trump külpolitikai megközelítése tranzakcionalista jellegű, de megvannak a saját prioritásai.

A John Lukacs Világrend Elemzések sorozat szerkesztői, Csizmazia Gábor, Eszterhai Viktor és Tárnok Balázs.

