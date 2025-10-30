Hszi Csin-ping: Kína és az Egyesült Államok legyenek partnerek és barátok

Hszi Csin-ping kínai elnök kész tovább dolgozni Donald Trump amerikai elnökkel azon, hogy szilárd alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat, és kedvező környezetet teremtsenek mindkét ország fejlődéséhez – jelentette a kínai állami média csütörtökön.

Hszi csütörtökön a dél-koreai Puszanban tartott megbeszélésükön hangsúlyozta: Kína és az Egyesült Államok kapcsolatai az elmúlt időszakban „összességében stabilak” maradtak.

„Kína és az Egyesült Államok legyenek partnerek és barátok; ezt tanítja a történelem, és ezt kívánja a valóság”

– mondta a kínai államfő.

A kínai elnök szerint a két ország eltérő nemzeti adottságai miatt természetes, hogy időnként nézetkülönbségek és súrlódások jelentkeznek, hiszen a világ két legnagyobb gazdaságáról van szó – fogalmazott.

„Ön és én a kínai-amerikai kapcsolatok kormányánál állunk; a hullámok és a viharok közepette is tartanunk kell az irányt, és biztosítanunk kell, hogy a kétoldalú kapcsolatok hajója egyenletesen haladjon előre”

– mondta Hszi az amerikai elnöknek.

Hszi elmondta azt is, hogy Kína gazdasága az idei év első három negyedévében 5,2 százalékkal bővült, miközben az árukereskedelem volumene 4 százalékkal nőtt a „nehézségek ellenére”. Elmondása szerint hazájának gazdasága „nagy, rugalmas és ígéretes”, és „elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a különféle külső és belső kihívásoknak” – jelentette ki.

„Nem akarunk senkit sem kihívni vagy felváltani. Mindig arra összpontosítunk, hogy jól végezzük a saját dolgainkat, fejlődjünk, és megosszuk a fejlődés lehetőségeit a világgal”

– hangsúlyozta az elnök.

„Ez Kína sikerének egyik kulcsa, és az ország tovább fogja mélyíteni az átfogó reformokat, bővíti a nyitást, és előmozdítja a gazdasági növekedés minőségi javulását, valamint az emberi fejlődést és a közös jólétet, mely a kínai–amerikai együttműködés számára is új lehetőségeket teremt” – mutatott rá.

Hszi a tárgyalás során továbbá arra szólította fel a feleket, hogy mielőbb dolgozzák ki a következő lépéseket, és valósítsák meg a megállapodásokat, hogy „valós eredményekkel növeljék a bizalmat mindkét országban és a világgazdaságban”.

„A párbeszéd mindig jobb, mint a konfrontáció” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a két országnak különböző szinteken és csatornákon keresztül is fenn kell tartania a kommunikációt, megerősítve emellett a kölcsönös megértést és a több területen történő együttműködést is.

„A világ számos nehéz problémával néz szembe. Kína és az Egyesült Államok közösen vállalhatja a nagyhatalmi felelősséget, és együtt tehet sok hasznos, kézzelfogható dolgot a két ország és az egész világ javára”

– tette hozzá.

Hszi emellett arra is emlékeztette az amerikai felet, hogy 2026-ban Kína lesz az APEC csúcstalálkozójának következő házigazdája, míg az Egyesült Államok jövőre a G20-ak csúcstalálkozóját rendezi meg. Ennek okán kifejtette, hogy a két fél támogathatja egymást abban, hogy mindkét találkozó sikeres legyen, és hozzájáruljon a világgazdaság növekedéséhez és a globális gazdasági kormányzás javításához – mondta.

A két államfő egyetértett abban, hogy erősíteni kell az együttműködést a gazdaság, az energia és a kulturális kapcsolatok terén, valamint fenntartani a rendszeres magas szintű párbeszédet.

Donald Trump továbbá jelezte, hogy jövő év elején kész hivatalos látogatást tenni Kínában, és meghívta Hszit az Egyesült Államokba. A találkozó után a kínai külügyminisztérium szóvivője is megerősítette Trump jövőre esedékes kínai látogatását.

MTI/Felvidék.ma