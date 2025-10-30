Home Kitekintő Gulyás Gergely: a háborút és az adóemelést is el kell utasítani
Kitekintő

Gulyás Gergely: a háborút és az adóemelést is el kell utasítani

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: MTI

A háborút és az adóemelést is el kell utasítani – jelentette ki a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter ma a magyar Kormányinfón, amelyen a november 30-ig tartó, adókérdésekről szóló nemzeti konzultáción való részvételre buzdított.

Gulyás Gergely közölte: a nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése a héten zárul. Emlékeztetett: a konzultáció az adórendszerről, az egykulcsos adóról, az adóemeléssel kapcsolatos tervekkel szembeni társadalmi ellenállásról szól, és lehetőséget ad arra, hogy világos vita kezdődjön arról, érdemes-e visszatérni a többkulcsos adórendszerre, van-e értelme az adóemelésnek, vagy pedig fenn kell tartani az elmúlt bő évtizedben a magyar gazdaságot jól szolgáló és az adófizetők számára is kedvezőbb adórendszert.

Hangsúlyozta:

A kérdésnek az adórendszeren túlmutató jelentősége is van, mert miután a háború finanszírozásában Európa magára maradt és az Egyesült Államok ebből kiszállt, az Ukrajnának szánt források kizárólag adóemelésből finanszírozhatók.

Az európai uniós döntések is ebbe az irányba mennek, márpedig mi úgy gondoljuk, hogy a háborút is és az adóemelést is el kell utasítani – mondta.

Aki a háborút elutasítja, az az adóemelést is, aki viszont a háborút támogatni akarja, az a végén nem tud majd nemet mondani az adóemelésre

– fogalmazott, hozzátéve, mindenkit arra biztatnak, hogy a november 30-ig tartó nemzeti konzultációban mondjon véleményt ebben a kulcsfontosságú kérdésben.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A békecsúcs biztosan Budapesten lesz

Hszi Csin-ping: Kína és az Egyesült Államok legyenek...

A francia elnök a közösségi oldalak európai szintű...

Magyarország továbbra sem változtat a migrációs politikáján

Több mint 904 ezer tájékoztató levelet küld ki...

Zelenszkij szerint az EU-nak még egy ideig stabil...

Blanár Párizsban tárgyalt a francia külügyminiszterrel és Macron...

Az elhunyt olimpiai bajnokokra emlékezett a MOB

„Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd...

Mosonmagyaróváron emlékeztek az 1956-os forradalom hőseire

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma