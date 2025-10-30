Két óriásberuházás a Bodrogközben és az Ung-vidéken

A megyei önkormányzat e héten tartott ülésén jóváhagyták a hiányzó 6,5 millió eurós forrást a királyhelmeci uszoda megépítésére. A fedett uszoda a Tőketerebesi járásban, Királyhelmecen a gimnázium mellett épül és még szeptember végén, a közbeszerzési eljárás lefolytatása után az iskola 9,734 millió euró értékű szerződést írt alá a kivitelezővel, a Metrostav Slovakia vállalattal.

A Kassa megyei önkormányzat, az iskola fenntartója akkor úgy tájékoztatott, hogy az uszoda építése kiemelt projekt, a cél az oktatási és sportolási feltételek javítása. A királyhelmeci uszoda megépülésére a város és az egész Bodrogköz régóta vár.

„A szükséges pénzügyi háttér biztosításával minden akadály elhárult az építkezés elől” – ezt már Pandy Péter, a Magyar Szövetség Országos Tanácsának elnöke, Kassa megyei képviselő írta közösségi oldalán, hozzátéve, a tervezett, modern és energiatakarékos uszoda nemcsak a sportolók és diákok számára nyit új lehetőségeket, hanem a közösség életét is gazdagítja rekreációs és oktatási funkcióival. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ez egy mérföldkő az egész régió életében és név szerint megköszönte képviselőtársainak, a Magyar Szövetség 15 tagú Kassa megyei frakciójának, hogy „támogatták a projekt megvalósítását és hittek a Bodrogköz fejlődésében. Ez közös siker, amire mindannyian büszkék lehetünk”.

Egy másik sikerről is beszámolt a Magyar Szövetség politikusa: a napokban Királyhelmecen fogadták Kamil Šaško egészségügyi minisztert, akinek személyesen is megköszönték azt a csaknem 5 millió eurós beruházást, amelynek köszönhetően modernizálhatják a királyhelmeci kórházat. Pandy itt is hangsúlyozta, az egész Bodrogköz és Ung-vidék számára kiemelkedő jelentőségű a támogatás. „Ez a beruházás nemcsak a kórház fejlődését segíti, hanem közvetlenül hozzájárul a térség egészségügyi ellátásának javításához és a helyi közösség életminőségéhez is” – fogalmazott.

A Magyar Szövetség párt szintén reagált a Bodrogközbe és Ung-vidékre kerülő beruházásokra. Bejegyzésükben azt írták, erre a két beruházásra már hosszú évek óta várnak a bodrogköziek és az Ung-vidékiek.

„Azt azért bátran kijelenthetjük, hogy a Magyar Szövetség Kassa megyei frakciója nélkül most sem épülhetne meg a királyhelmeci uszoda. 6 500 000 euró hiányzott hozzá, ezt az összeget hagyták jóvá a héten a megyén, ehhez a döntéshez kellett a magyar párt 15 tagú frakciója” – emelték ki.

A királyhelmeci kórház 5 millió eurós támogatása kapcsán arra is emlékeztetnek a bejegyzésben, ha négy évvel ezelőtt az Ung-vidéki és a bodrogközi polgármesterek nem fognak össze, nem tiltakoznak közösen a kórházuk lefokozása ellen, most nem lenne mit felújítani. Mint írták, sokéves tartozását enyhíti a kormány azzal, hogy a közös kasszába befizetett adóból most két déli régió egészségügyi ellátásának javításához is hozzájárul.

„Ahhoz, hogy ez természetes legyen, hogy ne csak a királyhelmeci kórház sorsa forduljon jobbra, a szervezett magyar parlamenti érdekképviselet is szükséges” – húzták alá.

