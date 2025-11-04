Bátorkeszi István Napok: a magyarság összetartozását is erősítik

A Bátorkeszi Református Egyházközségben hagyományosan a Bátorkeszi István gályarab-prédikátorról elnevezett Bátorkeszi István Napok eseménysorozat került megrendezésre, idén már huszadszor.

Bátorkeszi István veszprémi gályarab prédikátor volt, aki a történelmi feljegyzések alapján 1640-ben valószínűleg Bátorkeszin született. Sárospatakon diákoskodott, azután pedig a pápai kollégiumban tevékenykedett. Onnan hívták meg 1669-ben Veszprémbe lelkésznek. 1674-ben további protestáns prédikátorokkal együtt neki is meg kellett jelennie a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt, ahol elítélték, s előbb Berencs és Komárom várában raboskodott, később pedig gályarabságra vitték őt Nápolyba. 1676-ban sikerült kiszabadulni, visszatért Magyarországra; halálának időpontja vitatott. (1676) A gályarabok hősies helytállása, hitvallása nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Dunántúlon a reformáció két nagy egyháza: a református és az evangélikus, fennmaradhatott.

A rendezvény ünnepi istentisztelettel vette kezdetét. Igét hirdetett Kolumbán Vilmos József az Erdélyi Református Egyházkerület püspoke. Énekkari szolgálatot a Komáromi Református Egyházközség „Collegium Musicum” kórusa szolgáltatta Cintula György Katalin karnagy vezetésével. Ezt követte Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház emeritus püspokének ünnepi beszéde. A rendezvény a Bátorkeszi István gályarab prédikátor emlékére állitott dombormű koszorúzásával ért véget.

A gályarab hitvallók emlékhelye lett a bátorkeszi református templom. A Bátorkeszi Református Egyházközség – mint Bátorkeszi István gályarab-prédikátor származási helye – számára a Gályarab-emlékút alkotógyülekezeteként a „Gályarab-emlékhely” címet adományozta 2025. május 24-én Debrecenben a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke és főgondnoka. A hivatalos emléktábla leleplezésére a XX. Bátorkeszi István Napok ünnepi istentiszteletét követően került sor Bátorkeszin. Az emléktáblát dr. Lévai Attila, csicsói lelkipásztor, egyháztörténész, a SJE RTK dékánja és dr. Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor leplezték le.

A rendezvény Bűnbánati istentisztelettel folytatódott, amelyen Czinke Zsolt református lelkész hirdetett igét. Délután a Fireszke központban kiállitásmegnyitón és előadáson vettek részt az érdeklődők. A „Gályarab Emlékkövek 350” tárlatot Csorba Dávid, a Debreceni Református Múzeuma szakigazgatója mutatta be, a magyar református gályarabok emlékezetére.

Bátorkeszi István veszprémi gályarab prédikátor mai “utóda”, nt. Závodi Zsuzsanna veszprémi lelkipásztor és férje, János volt a gyülekezet vendége. Áldott találkozás és emlékezés volt.

Az 1956-os eseményekről is megemlékeztek, felemelő volt Nemzeti Imádságunk eléneklése is.

A Fireszke központban került sor a III. Egyházmegyei Keresztény vers-és prózamondó versenyre.

Az alkalom Rákos Loránt püspökhelyettes áhítataval kezdődött, majd

Czinke Tímea bátorkeszi lelkipásztor köszöntötte a versenyzőket, a felkészítő és kísérő felnőtteket, pedagógusokat, szülőket, lelkipásztorokat és a zsűri tagjait. Nagyon szép, Istenre mutató, Jézus Krisztust Úrnak valló versek és prózák hangzottak el 4 kategóriában az ügyes, tehetséges gyermekek és felnőttek előadásában, akik Bátorkesziről, Búcsról, Deákiról, Hetényről, Kamocsáról, Martosról, Ógyalláról és Vágfarkasdról érkeztek. Bátor kiállásukkal, szép előadásmódjukkal igencsak megnehezítették a zsűri munkáját. Mindannyian oklevelekkel (arany-, ezüst-, ill. bronzsávos besorolású) és ajándékokkal tértek haza, melyeket Rákos Loránt, a zsűri elnöke, valamint nt. Dr. Szénási Szilárd, a Komáromi Református Egyházmegye esperese adtak át.

Október 26-án ünnepi istentisztelettel, az új borért való hálaadással, valamint az 50 éve konfirmáltak találkozójával és a jubilánsok fogadalomtételével folytatódott a XX. Bátorkeszi István Napok. Szeretettel köszöntötték és adták át az okleveleket és az ajándékot Cséplő Adélnak és Labancz Boglárkának, akik a Komáromi Református Egyházmegye III. Vers- és Prózamondó Versenyén mindketten aranyminősítést értek el. Boglárka a prózáját is elmondta az ünneplő gyülekezetnek. A templomi ünnepség a kültéri megemlékezéssel folytatódott, ahol a Jázmin éneklőcsoport alkalomhoz illő éneket énekelt, majd dr. Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke, a Selye János Egyetem Tanárképző Karának oktatója mondott szívhez szóló ünnepi beszédet a meghurcolt és kitelepített bátorkeszi magyar családok emlékére állított kopjafánál a templomtorony tövében.

(Fotó: Bátorkeszi Református Egyházközség)Az ünnepi beszédet a koszorúzás követte. Az ünnepi megemlékezés a Jázmin Éneklőcsoport szép énekeivel és a Szózat eléneklésével ért véget, majd szeretetvendégséggel zárult a Méhecske Református Bölcsődében.

Gyermekelőadásra is sor került, amelyen a Kováts József Alapiskola 1-2. osztályosai és a Rét utcai óvodába járó gyermekek látogattak el a bölcsődébe. A Bábel tornya c. bábelőadással örvendeztette meg őket a hetényi Tábita Bábcsoport, akiket Écsi Gyöngyi lelkipásztor készített fel és kísért el. Mindenkinek nagyon tetszett a szemünk láttára megelevenedő bibliai történet: bölcsődés, óvodás és kisiskolás egyaránt élvezte a színvonalas bábjátékot. Az óvoda adott otthont az egyház által szervezett Franz Kett pedagógiai szakmai napnak. Lelkészek, hitoktatók, pedagógusok szép számban gyűltek össze, hogy megismerkedjenek, vagy épp tovább mélyítsék tudásukat e pedagógia terén. Köszönet az ismeretekért és az élményért Sipos Editnek és a táncokért, mozgásért Gregus Gergőnek!

A Fireszke központ adott otthont a Magyar Cserkészszövetség cserkésztiszti képzésének, amelyre az egész Kárpát-medencéből, Ausztriából, Németországból, Svájcból és az Egyesült Államokból is érkeztek résztvevők.

Október 28-án Somogyi Alfréd előadására került sor „Volt egyszer egy teológia- 100 éves a Losonci Theológia Szemiráium”cimmel

Október 31. a reformáció emléknapja, arra emlékezve, hogy a hagyomány szerint 1517. október 31-én függesztette ki Luther Márton Ágoston-rendi német szerzetes, teológus az egyház megújulását követelő 95 reformtézisét a wittenbergi vártemplom kapujára – ezt tekintjük a reformáció kezdetének. A reformáció öröksége ma is érvényes, továbbra is a Szentírás tanításának megtartása az elsődleges. Az emléknap alkalmából ünnepi istentiszteletre került sor, amelyen igét hirdetett Czinke Timea, református lelkipásztor, majd a komáromi Művészeti Alapiskola tanárai, Fekete Éva és Fekete Vince ünnepi koncertet adtak.

A reformáció egyik legnagyobb hatású hitújítójának, a kálvinista egyház szellemi atyjának, és gyakorlati megalapítójának Kálvin János domborművének megkoszúrázása után az egykori bátorkeszi lelkipásztorokra és kántortanitókra emlékeztek a temetőkertben.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma