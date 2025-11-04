Átlag közeli hőmérsékletű és száraz volt az október – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.

Az év tizedik hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban 10,39 Celsius-fok volt, ami átlag közeli érték, mindössze 0,33 fokkal maradt el az 1991-2020-as évek átlagától.

Síkvidéken többnyire 10 és 11,5 fok között volt a havi átlaghőmérséklet, 10 fok alatti értékek a hegyvidékek mellett északkeleten fordultak elő nagyobb területen.

Hozzátették: az október is száraz hónap volt, a havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – 30,5 milliméter volt, ami 40 százalékkal maradt el az 1991-2020-as évek 50,9 milliméteres átlagától.

A legkevesebb csapadék a Tiszántúlon hullott, többfelé a 15 millimétert sem érte el a havi csapadékösszeg, de a csapadékosabb hegyvidéki és nyugati tájakon is csak kisebb körzetekben mértek 50 millimétert meghaladó csapadékot.

Keddtől kellemes, napos időjárás várható

A hőmérséklet 10 és 13 °C között alakul.

Időjárás a régiókban:

Nyugat-Szlovákia: gyengén felhős idő. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 4 és 1 °C között, a legmagasabb nappali 12 és 15 °C között lesz.

Közép-Szlovákia: gyengén felhős idő. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 3 és -2 °C között, a legmagasabb nappali 10 és 14 °C között várható.

Kelet-Szlovákia: gyengén felhős idő. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 3 és -1 °C között, a legmagasabb nappali 10 és 14 °C között alakul.

Időjárás a hegyekben:

1000 m magasságban: többnyire kissé felhős, reggel 1 °C, napközben 9 °C.

1500 m magasságban: többnyire kissé felhős, reggel -1 °C, napközben 5 °C.

2000 m magasságban: többnyire kissé felhős, reggel -2 °C, napközben 1 °C.

mti/tasr/Felvidék.ma