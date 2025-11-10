Folytatódnak a krasznahorkai vár felújítási munkálatai

A mai nappal megkezdődtek az előkészítő munkálatok a krasznahorkai vár Felső Várában és környékén. A munkálatok öt hónapig tartanak.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható:

„a munkálatokat kivitelező cég ma átvette az építési területet, és megkezdte az előkészítő munkálatokat a Felső Várban és környékén. Öt hónap alatt elszállítják a törmeléket, hogy később folytathassák az említett épületrész újjáépítését”.

„A Felső Várat és környékét meg kell tisztítani a 2012-es tűzvész, valamint a 2021-2023-as munkálatok után ott maradt törmelékektől” – mondta az SNM vezérigazgatója.

A 2012-es tűzvész a Felső Várat sújtotta leginkább, és eddig nem végeztek rajta újjáépítési munkálatokat. A takarítási munkálatok várhatóan 2026. április elején fejeződnek be.

„Krasznahorka helyreállítását úgy végezzük, ahogyan azt a kezdetektől fogva kellett volna – felülről lefelé, és nem fordítva”

– tette hozzá Andrea Predajňová, a Szlovák Nemzeti Múzeum igazgatója, a várban lévő múzeum fenntartója.

Az Alsó- és Középső Vár tetején található burkolat, amelyet a rácsozatok statikája miatt tíz éve nem engedélyeztettek, szintén akut problémát jelent. Némelyik része már most is romos állapotban van. A megoldás a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem szakértőinek kezében van, akik már megvizsgálták őket, és felújítási tervet készítenek.

Ahogy azt Andrea Predajňová, a Szlovák Nemzeti Múzeum főigazgatója a 2025. szeptember 23-i sajtótájékoztatón elmondta, a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni fogják a krasznahorkai vár restaurálásának eljárásairól.

PP/Felvidék.ma