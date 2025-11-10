Novemberi barangolás a Csorba-tónál

A Magas – Tátra számos csodás hellyel várja a látogatókat az év minden szakaszában. A Csorba-tó ugyanis az egyik legfelkapottabb kirándulási célpont a Magas –Tátrában.

Az 1345 méter tengerszínt feletti magasságban található tó és annak környéke, a Csorbató üdülőközpont számos látniválót kínál a turistáknak.

A hegység legnagyobb kiterjedésű tavának mélysége néhol eléri a 20 métert, hosszúsága 0,64 kilométer, szélessége 0,6 kilométer. A Csorba-tó körül kiépített turistaösvény vezet, kis pihenőkkel, ülőhelyekkel várja a pihenni vágyókat. Az ösvény menti közvilágításnak köszönhetően akár késő esti, éjszakai sétát is tehetünk a tó körül. A Hold által megvilágított hegycsúcsok között a tóparti szállodák fényei nem mindennapi miliőt kölcsönöznek a Csorba-tónak.

A tanösvény az elmerengésre ugyanúgy alkalmas, mint a futásra avagy a skandinávgyaloglásra.

A képriportunk által járjuk körül a csodás természeti területet. A felvételek november elején készültek.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma