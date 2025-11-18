„A Kuciak-ügyben lezárult a nyomozás, nem lehet újraindítani”

A Kuciak-gyilkosság ügyében lezárult a nyomozás, és lehetetlen újraindítani – mondta újságíróknak Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter Robert Fico (Smer-SD) kormányfő felszólítására reagálva, hogy újra vizsgálják ki Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának ügyét.

„Az ügy a bíróság előtt van, nem tudom, mit tehetnénk még” – fűzte hozzá. „Úgy vélem, teljesen világos állásfoglalást tett közé a legfőbb ügyész is ezzel kapcsolatban. Ha az eljárást felügyelő ügyész tenne olyan javaslatot, hogy valamivel ki kell egészíteni a bizonyítási eljárást, akkor léphetnének a nyomozók. Vagy ha a Szlovák Információs Szolgálatnak lennének olyan értesülései, hogy léteznek komoly bizonyítékok arról, ki állt a gyilkosság mögött, akkor mi is készen állnánk, de az ügyet már lezárták” – részletezte Šutaj Eštok.

Úgy véli, az országnak van elég más gondja, amivel foglalkozni kell.

„Ha a kormányfőnek vannak értesülései, úgy gondolom, előáll velük”

– tette hozzá.

Fico választási rendszer módosítására vonatkozó javaslatáról kijelentette, a választhatóság joga is része a demokratikus versenynek.

„Persze minden kormánynak és kormánykoalíciónak az lenne a legjobb, ha minél kevesebb parlamenti párt lenne, de ez már egy szinttel lejjebb van a demokráciánál”

– reagált a belügyminiszter.

A kormányfő hétfőn, a Smer-SD November 17. – az eltérő vélemény tiszteletben tartásának napja elnevezésű pártrendezvényén intézett felhívást Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszterhez és Maroš Žilinka legfőbb ügyészhez, hogy „az új körülmények súlya alatt”, melyek külföldről származnak, ismét nézzék meg, „mi történt 2018-ban”. Emellett a szlovák választási rendszer módosítását is felvetette.

A Legfőbb Ügyészség (GP) azzal reagált, hogy nem nyilatkozik politikusok lezáratlan, bírósági szakaszban levő üggyel kapcsolatos kijelentéseiről.

TASR/Felvidék.ma