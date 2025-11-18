Harmincéves a Szivárvány énekkar Párkányban

E kisvárosban igen régóta nagy hagyománya van a kóruséneklésnek. Ez talán a régmúlt jó zeneoktatásának is köszönhető – s persze tehetségek, zeneszerető gyerekek, mindig vannak minden iskolában.

A jubileumi esten Nagy Imre a Csemadok Alapszervezetének elnöke felidézte még a háború utáni éveket ebben a témakörben.

„Alapszervezetünk első énekkara 1950-ben alakult, vezetője Tóth Kálmán volt. 1961-től friss erővel, Lengyelfalusy Miklós vezetésével működött a Csemadok énekkar. Hetente, minden hétfőn, rendszeres próbát tartottak.

Az énekkar szervezésében sokat segített Boócz Mária, a Csemadok helyi szervezetének egykori elnöke. Sajnos, 1981-től az alapszervezet nem volt képes biztosítani a csoport működését.

1983-ban alakult Párkányban a Csemadok támogatásával, a zeneiskola mellett működő női kamarakórus, Gulyás Györgyi vezetésével. 1991-től a mai napig a kórust Papp Katalin vezeti STILLA PECTUS néven.”

Pár év kimaradásával az 1996-os millecentenáriumi év alkalmával, Boócz Mária és Mihályi Magdolna újra megkeresték Lengyelfalusy Miklós tanár urat, s megindultak a próbák.

A CSEMADOK szervezésében megrendezett ünnepi esten 1996. június 28-án mindenki örömére már a műsorban szerepelt a Csemadok mellett működő újjászervezett Szivárvány énekkar. Azóta az elmúlt évtizedekben az énekkar a magyar közösség és a város, sőt a régió kulturális életének szerves részévé vált.

Az egykor huszonöt-harminctagú vegyes énekkarrá duzzadt csoport között ott voltak mindig a magyar alapiskola pedagógusai is, de az egykori tanítványok közül is sokan.

Mint Szigeti Mária az ünnepi est vezetője a Csemadok alelnöke elmondta, az elmúlt harminc év alatt igen sok helyen szerepeltek nagy sikerrel, tájainkon, kórustalálkozókon, de Magyarországon is több alkalommal.

A karnagyok váltakozása sem szegte kedvüket a hetente gyakorló, szinte már családi közösséggé alakuló énekkarnak. A karnagyi problémákat megoldották a tagság közül képzett zeneszakos pedagógusokkal, vagy vendégkarnaggyal. Így állandó közreműködői voltak a szervezet által megrendezett nemzeti ünnepeknek, s önálló karácsonyi koncerteket is szerveztek az utóbbi években.

Egy éve, hogy hivatásos karnaggyal gyakorolnak. Az ünnepi esten Hanza Rolanda, és Kamanca Olga vezényletével léptek fel.

Az ünnepi estre vendég énekkarokat is hívtak. Fellépett a Vecsési Népdalkör, a Dorogi Cantate vegyeskar, és az Ógyallai Harmónia Énekkar.

A csoportok fellépéseit és a jubiláló párkányi énekkar műsorát a közönség vastapssal jutalmazta.

A közönség vendégei között voltak: Farkas Iván megyei képviselő, Muzsla község polgármestere, Pásztor Rita Kicsind polgármestere, Béres József a főtámogatója az estnek, a városi hivatal szociális és kulturális szakosztály nevében Pajchortová Michaela, Bacsó Péter az Ady Endre Alapiskola igazgatója, és Papp Katalin a róla elnevezett Magán Művészeti Alapiskola igazgatója- valamennyien virággal, köszöntötték a jubiláló énekkart.

Az ünnepi est az énekkarok közös éneklésével fejeződött be, s persze nem maradt el az ünnepi torta sem.

A párkányi énekkar újra készül a 2026-ban megrendezésre kerülő Kodály Napokra.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma