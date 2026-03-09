Soha senkinek a megölését nem rendeltem meg – állítja Marian K.

Soha senkinek a megölését nem rendeltem meg – jelentette ki hétfőn Marian K. a bazini Speciális Büntetőbíróságon (ŠTS). Marian K.-t Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelésével, továbbá három ügyész megölésének megrendelésével vádolják.

„Soha semmilyen gyilkosságot nem rendeltem meg. Nem bíztam meg senkit ilyen bűncselekménnyel. Soha életemben nem alkalmaztam erőszakot” – mondta Marian K.

Azt is kijelentette, semmi sem igaz abból, amivel vádolják.

„Sosem adtam át pénzt Alena Zs.-nek, sem másnak ilyen bűncselekmény elkövetésére”

– hangsúlyozta. Marian K. elmondta, egy sajtótájékoztatón látta először Kuciakot, amikor az újságíró kérdéseket tett fel neki. Ezután egyszer küldött neki e-mailben üzenetet, egyszer pedig telefonon beszéltek.

„Egyáltalán nem érdekeltek a cikkei”

– tette hozzá. Elmondta, hogy Alena Zs. vádlottal körülbelül 2011 óta ismerik egymást. Előbb csak ismerősök voltak, azután barátok, jelenleg nem állnak kapcsolatban. Kijelentette, hogy a másik két vádlottat nem ismeri. Azt is elmondta, Alena Zs.-re elsősorban a lányáról gondoskodó anyaként tekintett.

„Voltak adósságai és végrehajtás is zajlott ellene” – tette hozzá azzal, hogy időnként pénzt kölcsönzött neki a legsürgősebb végrehajtás kifizetésére.

„Amennyire én tudom, kamatra adott kölcsön pénzt, és hajjal üzletelt”

– mondta. Később szerzett tudomást arról, hogy Andruskó Zoltánnak is adott kölcsön. Marian K.-t a Na pranieri című honlapja tervezett elindításáról és a Cieľ párt megalapításához szükséges aláírások gyűjtéséről is kérdezte a bíróság. A honlapot Peter Tóthra bízta. A vallomás spontán részének befejezése után a bírói szenátus elnöke megengedte, hogy belenézzen a notebookjában levő feljegyzésekre.

A vádlott szerint

a Threema alkalmazásban levő kommunikációt nem lehet arra használni, hogy pótolják a hiányzó bizonyítékokat.

Szerinte a hatóságok tendenciózusan értelmezik a kommunikáció tartalmát. Ján Kuciakot és menyasszonyát, Martina Kušnírovát 2018 februárjában gyilkolták meg. A gyilkosság megrendelésével Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják.

Az ügyben korábban hozott két ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság, így az ügyet harmadszor tárgyalja a Speciális Büntetőbíróság. A gyilkosság elkövetőit, Miroslav Marčeket és Szabó Tamást 25 év, Andruskó Zoltánt pedig 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Marian K.-t és Alena Zs.-t, valamint Dušan K.-t és Darko D.-t három ügyész meggyilkolásának előkészítésével vádolják.

A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén rendelték meg, Peter Šufliarský likvidálását 2018-ban. A gyilkosságokat nem hajtották végre.

