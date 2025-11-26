Emlékező szentmisével tisztelegtek Esterházy Malfatti Alice Mária előtt Budapesten

November 25-én, kedden 17 órakor emlékező szentmisét mutattak be Esterházy Malfatti Alice Mária lelki üdvéért a budapesti Szent István-bazilika Szűz Mária-kápolnájában – számolt be a hírről a Hungarian Today. Az emlékező szentmise főcelebránsa Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök atya volt. A megemlékezésen számos családtag és közéleti szereplő is jelen volt.

Esterházy-Malfatti Alice grófnő, a vértanú politikus, Isten szolgája Esterházy János leánya november 20-án, csütörtökön hunyt el, és november 23-án, vasárnap helyezték örök nyugalomra a dél-olaszországi Apulia tartományban fekvő Veglie településen.

Az emlékező szentmisére a temetést követő második napon került sor. A szertartáson fia, Roberto Malfatti is részt vett.

A szentmise legszentebb áldozatát – a korábban Esterházy-díjjal is kitüntetett – Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök atya mutatta be a Szent István-bazilika Szűz Mária-kápolnájában.

A megemlékezésen jelen volt mások mellett Molnár Imre történész, Esterházy-kutató, Érszegi Márk Aurél, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója, Marcin Romanowski, Lengyelország korábbi igazságügyi miniszterhelyettese, valamint Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke is.

A liturgia során énekkel közreműködött Szvorák Katalin.

***

Esterházy Malfatti Alice Mária 1932-ben született. Gyermekkorát Nyitraújlakon töltötte, majd budapesti iskolákban tanult. Családját 1945 után üldöztetés érte: „osztályidegenként” nem vették fel egyetemre, munkatáborokban dolgoztatták, majd betegsége miatt kórházba került, ahonnan később letartóztatták. A deportálások megszűnése után csak rejtőzködve térhetett vissza Budapestre.

1955-ben sikerült Ausztriába menekülnie, később amerikai egyetemen tanult, majd a bécsi Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél dolgozott. 1970-ben házasságot kötött Gioacchino Malfattival, két fiuk született.

A rendszerváltozás után évtizedeken át küzdött édesapja rehabilitálásáért, életútját 2013-ban a Magyar Érdemrend középkeresztjével ismerték el.

Utolsó éveit férje dél-olaszországi birtokán töltötte, hosszú betegség után 2025. november 20-án hunyt el. A nagyra becsült elhunytat férje mellé, az olaszországi Veglie település sírkápolnájába helyezték örök nyugalomra.

BN/Felvidék.ma/Hungarian Today